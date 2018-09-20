Волинські правоохоронці викрили корупційну схему у ДАБІ

На Волині поліція затримала екс-посадовців ДАБІ за організацію корупційних схем.Оперативниками управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції України була викрита та задокументована корупційна схема видачі ліцензій на будівництво, - повідомили у відомстві.У межах кримінального провадження працівники УЗЕ за процесуального керівництва прокуратури Волинської області зібрали матеріали, які підтверджують причетність до злочинної схеми колишніх посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції України та області. А саме, колишнього начальника відділу атестації та ліцензування ДАБІ України та екс-працівника одного з управлінь ДАБІ у Волинській області.За певну винагороду останні обіцяли суб’єктам господарювання прискорити видачу їм ліцензій на проведення будівельних робіт шляхом впливу на посадових осіб ДАБІ України з подальшою передачею їм частини коштів. Суми неправомірної вигоди коливалися від 800 до 1500 доларів США.Так, було задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання екс-посадовцями."У четвер, 17 січня, у місті Києві біля станції метро «Житомирська» оперативники Управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури Волинської області затримали колишнього начальника відділу ДАБІ. Остання отримала 550 доларів США неправомірної вигоди.Крім того, було задокументовано інші факти отримання правопорушниками неправомірної вигоди за вирішення питань щодо видачі ліцензії на проведення будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.На даний час колишнім посадовцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.Відносно останніх вирішують питання про обрання запобіжного заходу.