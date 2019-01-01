На Рівненщині від кору помер молодий чоловік
Сьогодні, 16:29
На Рівненщині 27-річний чоловік з Дубровицького району помер від кору.
Відтак, молодик захворів 2 січня, а за медичною допомогою звернувся 11 січня. Автомобілем швидкої допомоги був відразу госпіталізований в інфекційне відділення лікарні, - інформує Рівненський обласний лабораторний центр.
Лікування не дало позитивного результату і 15 січня людина померла. Чоловік був інвалідом ІІ групи, мав важку форму цукрового діабету, що в свою чергу ускладнило перебіг кору. Заключний діагноз – кір, важкий перебіг, гострий менінгоенцефаліт. Це вже друга смерть від кору у поточному році.
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Відтак, молодик захворів 2 січня, а за медичною допомогою звернувся 11 січня. Автомобілем швидкої допомоги був відразу госпіталізований в інфекційне відділення лікарні, - інформує Рівненський обласний лабораторний центр.
Лікування не дало позитивного результату і 15 січня людина померла. Чоловік був інвалідом ІІ групи, мав важку форму цукрового діабету, що в свою чергу ускладнило перебіг кору. Заключний діагноз – кір, важкий перебіг, гострий менінгоенцефаліт. Це вже друга смерть від кору у поточному році.
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