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У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки*

У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки*
У торгівельно-розважальному центрі «ПортCity» пропонують скористатися вигідними знижками.

Свята майже минули, а ви ще не встигли придбати нову сукню, сорочку, пальто, взуття чи аксесуари?

Поспішайте, адже в ТРЦ ПортCity мегазнижки до 70%.

1 поверх:

House до -77%
Intertop до -70%
Medicine -20% на все
К.Маркет до -50%
LTB до -50%
Tom Tailor до -50%
Pako Lorente до -70%
Columbia до -50%
Olko до -70%
Goldi до -70%
Naf Naf до -50%
Arber до -50%
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Marco Corvari до -30%
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Tally Weijl до -70%
МаксСтеп до -50%
Pink до -70%
Colin`s – тотальний розпродаж
Mohito до -70%
Люксоптика – до 70%
Milavitsa до – 70%
Reserved до -50%

2 поверх:

Cropp до -75%
MegaSport до -40%
ЛігаСпорт до -50%
SportCenter до -50%
Calzado до -50%
Lamark -20%
Estro до -50%
W.E. -30%
Sinsay до -тотальний розпродаж
CCC до -70%
SportLandia до -50%

3 поверх:

Alfonso kids до -20%
Жу-жу до -50%
Bembi до -30%
Isabel Gersia до -50%
Бон Вояж -10%
DressCode -30%
Betty Barclay до -50%
Чудо Острів до -70%

Слідкуйте за наступними анонсами знижок від ТРЦ «ПортCity»! Святкуйте та заощаджуйте разом з нами.
У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки*

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Теги: ПортCity
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