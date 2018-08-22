У ресторації «Брама» – нове меню*
Сьогодні, 20:48
Ресторація "Брама" пропонує гостям нове меню.
Ми зберегли усі ваші улюблені страви та додали багато новинок — як традиційних, так і екзотичних.
Сподіваємося, що серед різноманіття наших пропозицій ви спробуєте і знайдете власні смакові пристрасті, які вам захочеться відчувати знову і знову.
Не відкладайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні!
Чекаємо на вас в ресторації Брама, що поряд з Гіпермаркетом "Там Там" на сніданки, обіди та вечері з 9:00 до 23:00!
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Ми зберегли усі ваші улюблені страви та додали багато новинок — як традиційних, так і екзотичних.
Сподіваємося, що серед різноманіття наших пропозицій ви спробуєте і знайдете власні смакові пристрасті, які вам захочеться відчувати знову і знову.
Не відкладайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні!
Чекаємо на вас в ресторації Брама, що поряд з Гіпермаркетом "Там Там" на сніданки, обіди та вечері з 9:00 до 23:00!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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