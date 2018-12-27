Тато стояв і плакав: на Рівненщині жінка народила 19 дитину

Світлана Ковалевич.



Хлопчик, котрого назвали Назар, має вагу 3 кг 930 грам і почувається добре. Пологи минули без ускладнень, - пише



Маму лікарі характеризують як дисципліновану жінку, котра виконувала всі рекомендації лікарів під час вагітності. Проходила обстеження і у спеціалістів.



Як розповідають у Рокитнівській центральній районній лікарні, на пологах дружини був присутній чоловік. Петро весь час стояв біля вікна, молився, а коли на світ прийшов синочок, то заплакав на радощах. У родині жартують, Назарчик – то подарунок батькові на день народження на Водохреще та мамі, котра 45-ти річчя буде святкувати 22 січня.



Світлана Ковалевич – не лише щаслива багатодітна мати, а й уже бабуся. Завідувачка акушерсько – гінекологічним відділенням Рокитнівської ЦРЛ Людмила Коцюрубська каже, що у поліському районі звикли до багатодітних родин, де є 15 – 16 дітей. Навіть є 18. А от 19-та дитинка – то вперше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ятнадцяту дитину народила жителька села Глинне Рокитнівського району на РівненщиніХлопчик, котрого назвали Назар, має вагу 3 кг 930 грам і почувається добре. Пологи минули без ускладнень, - пише Рівне вечірнє Маму лікарі характеризують як дисципліновану жінку, котра виконувала всі рекомендації лікарів під час вагітності. Проходила обстеження і у спеціалістів.Як розповідають у Рокитнівській центральній районній лікарні, на пологах дружини був присутній чоловік. Петро весь час стояв біля вікна, молився, а коли на світ прийшов синочок, то заплакав на радощах. У родині жартують, Назарчик – то подарунок батькові на день народження на Водохреще та мамі, котра 45-ти річчя буде святкувати 22 січня.Світлана Ковалевич – не лише щаслива багатодітна мати, а й уже бабуся. Завідувачка акушерсько – гінекологічним відділенням Рокитнівської ЦРЛ Людмила Коцюрубська каже, що у поліському районі звикли до багатодітних родин, де є 15 – 16 дітей. Навіть є 18. А от 19-та дитинка – то вперше.

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