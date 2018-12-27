Тато стояв і плакав: на Рівненщині жінка народила 19 дитину
Сьогодні, 17:29
Дев’ятнадцяту дитину народила жителька села Глинне Рокитнівського району на Рівненщині Світлана Ковалевич.
Хлопчик, котрого назвали Назар, має вагу 3 кг 930 грам і почувається добре. Пологи минули без ускладнень, - пише Рівне вечірнє.
Маму лікарі характеризують як дисципліновану жінку, котра виконувала всі рекомендації лікарів під час вагітності. Проходила обстеження і у спеціалістів.
Як розповідають у Рокитнівській центральній районній лікарні, на пологах дружини був присутній чоловік. Петро весь час стояв біля вікна, молився, а коли на світ прийшов синочок, то заплакав на радощах. У родині жартують, Назарчик – то подарунок батькові на день народження на Водохреще та мамі, котра 45-ти річчя буде святкувати 22 січня.
Світлана Ковалевич – не лише щаслива багатодітна мати, а й уже бабуся. Завідувачка акушерсько – гінекологічним відділенням Рокитнівської ЦРЛ Людмила Коцюрубська каже, що у поліському районі звикли до багатодітних родин, де є 15 – 16 дітей. Навіть є 18. А от 19-та дитинка – то вперше.
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Хлопчик, котрого назвали Назар, має вагу 3 кг 930 грам і почувається добре. Пологи минули без ускладнень, - пише Рівне вечірнє.
Маму лікарі характеризують як дисципліновану жінку, котра виконувала всі рекомендації лікарів під час вагітності. Проходила обстеження і у спеціалістів.
Як розповідають у Рокитнівській центральній районній лікарні, на пологах дружини був присутній чоловік. Петро весь час стояв біля вікна, молився, а коли на світ прийшов синочок, то заплакав на радощах. У родині жартують, Назарчик – то подарунок батькові на день народження на Водохреще та мамі, котра 45-ти річчя буде святкувати 22 січня.
Світлана Ковалевич – не лише щаслива багатодітна мати, а й уже бабуся. Завідувачка акушерсько – гінекологічним відділенням Рокитнівської ЦРЛ Людмила Коцюрубська каже, що у поліському районі звикли до багатодітних родин, де є 15 – 16 дітей. Навіть є 18. А от 19-та дитинка – то вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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