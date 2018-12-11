Резонансне вбивство молодого хлопця у Луцьку: винні досі не покарані. ВІДЕО

Павла Попова не з’явилися у Луцький міськрайонний суд на розгляд справи.



Нагадаємо, що увечері, 11 серпня 2017 року, на вулиці Карпенка-Карого поблизу власного авто під час сутички із трьома чоловіками Павло отримав удар ножем у спину. Від поранення він помер у лікарні, - йдеться у сюжеті



Поліція встановила особи підозрюваних. Дмитра Зуболя та Дмитра Косова нині обвинувачують у хуліганстві, Олександра Гетьмана – у вбивстві. У судовому процесі сьогодні повинні були допитати свідків, каже батько вбитого. Свідки не з'явилися. Кілька разів у справі змінювалися судді. Мама загиблого Павла Попова — Олена звернулася до суддів із проханням:



"Я хочу, щоб чим швидше закінчилась ця справа, а винні щоб були покарані. А моя дитина безневинна загинула. Я хочу справедливості...щоб ті нелюди понесли покарання".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свідки у справі про вбивство 24-річного лучанина не з’явилися у Луцький міськрайонний суд на розгляд справи.Нагадаємо, що увечері, 11 серпня 2017 року, на вулиці Карпенка-Карого поблизу власного авто під час сутички із трьома чоловіками Павло отримав удар ножем у спину. Від поранення він помер у лікарні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Поліція встановила особи підозрюваних.танині обвинувачують у хуліганстві, Олександра Гетьмана – у вбивстві. У судовому процесі сьогодні повинні були допитати свідків, каже батько вбитого. Свідки не з'явилися. Кілька разів у справі змінювалися судді. Мама загиблого Павла Попова — Олена звернулася до суддів із проханням:"Я хочу, щоб чим швидше закінчилась ця справа, а винні щоб були покарані. А моя дитина безневинна загинула. Я хочу справедливості...щоб ті нелюди понесли покарання".

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