У Горохівському інтернаті спростували закиди про те, що їхні підопічні мерзнуть

Днями голова обласної державної адміністраціїзі сторінок засобів масової інформації дізнався про проблеми Горохівського психоневрологічного інтернату, який знаходиться у підпорядкуванні обласної ради.Окремі медіа стверджували, що «утриманці живуть в холодних стінах». Аби з’ясувати, який реальний стан справ комунального закладу керівник найвищої виконавчої гілки влади в області невідкладно туди вирушив. Без попередження про візит він оглянув інтернат сьогодні, 18 січня 2019 року, - йдеться на сторінці голови ОДА у Facebook.Горохівський психоневрологічний інтернат є стаціонарним інтернатним закладом для тимчасового або постійного проживання чоловіків із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів. Таких чоловіків тут – 115. Серед них – колишні лікарі, артисти, митці, спортсмени.Варто зауважити, що в інтернаті діє широкий спектр комплексної реабілітації людей з інвалідністю, а найбільше підопічних зайнято в творчій реабілітації, яка активно діє круглий рік. Чоловіки роблять картини з бісеру, гравірують, виготовляють композиції з паперу, солоного тіста та навіть, фільтрів з-під цигарок. Дехто грає на музичних інструментах – тромбоні, гармошці, гітарі. Дехто – багато читає чи грає в шахи. Інші – малюють, беруть участь у художній самодіяльності та спортивних змагань.З непідробним трепетом вони показують альбоми з фотографіями Олександру Савченку: «тут святкували ювілей Василя, це відзначали День Закоханих, а це – їздили в Луцьк на квас.» Усі вони різні у своїх переживаннях та заняттях, проте об’єднує їх щирість та турбота один про одного."Я приїхав сюди, аби побачити реальний стан справ. Тут хороший колектив, як педагогів та соціальних працівників, так і підопічних. Я бачу, що їх поважають, що в них дуже тісний контакт. Мене вразило, наскільки багато тут талановитих людей, які опинилися тут в силу життєвих обставин. Для мене найголовніше, що тут людяно, як в сім’ї. Рівень проживання людей – хороший, рівень стосунків – хороший. Хлопці розвиваються. Серед них багато музикантів, багато художників, майстрів з тонким відчуттям мистецтва. Їм це необхідно. Творчість їх надихає та заспокоює", - розповів про свої враження від побаченого голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.Проте, попри затишну обстановку в колективі та приміщенні інтернату, заклад має поточні проблеми. Оскільки приміщення інтернату давнє – на одній зі стін утворилися дві тріщини, які затікають та впливають на цвітіння стін.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко обурився, що про проблему дізнався лише днями. Однак, запевнив, що її вдасться вирішити."Приміщення – давнє. Є тріщини. Колеги з обласної ради, які про це кричать, чомусь не знайшли вихід. Будемо намагатися ізолювати цю тріщину принаймні на зиму, а далі знову будемо шукати кошти на капітальний ремонт. Також їм потрібен транспорт. Хлопці люблять екскурсії, в них є футбольна команда, яка їздить на змагання, вони подорожують в аналогічні заклади в інші регіони та беруть участь у виступах, виставках. Люди, не дивлячись на діагнози, комунікабельні, відкриті, щирі та потребують до себе уваги. Я побачив усі проблеми, їх не складно вирішити навіть з режимом використання 1/12 бюджету. Нагнітати ситуацію я не збираюся і не раджу це робити обласній раді, яка використовує інтернат для зведення зі мною рахунків. Питання бюджету вирішить суд, а цей заклад має право на більш гідне матеріальне забезпечення та комфортні умови існування", - запевнив він.Окрім того, завідувач господарством інтернатуспростував закиди про те, що хлопці мерзнуть:"Заходи по енергозбереженню нашого закладу ми почали втілювати ще у 2006 році. За цей час ми поставили пластикові вікна, змінили двері на металопластикові. А от для утеплення фасаду грошей не було. То ми одну стіну утеплили своїми силами. Проблема є – тріщина в стіні. Але в нас не холодно, 18-20 градусів в житловому корпусі, хлопці задоволені", - зауважив господарник.А насамкінець, ще й похвалився великим підсобним господарством:"Маємо 33 гектарі землі. 20 гектарів сіємо зернових, 5 гектарів кормового буряка, 5 гектарів багаторічних трав – заготовляємо сіно. Маємо 90 свиней та 10 голів великої рогатої худоби, яку потрібно вигодувати. А підопічних забезпечуємо власним домашнім молоком та м’ясними виробами", - зауважив Іван."В результаті візиту голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з’ясувалося, що мешканці Горохівського інтернату «не замерзають», як це писали окремі ЗМІ. Більше того, під час формування бюджету області на 2019 рік виконавчою гілкою влади області було запропоновано спрямувати 2,6 мільйони гривень стабілізаційної дотації на капітальний ремонт закладу, однак бюджетна комісія обласної ради не вважала це необхідним видатком", - йдеться у повідомленні.