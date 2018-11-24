За добу на слизьких тротуарах травмувалися півсотні лучан. ВІДЕО





Про це розповіла чергова медична сестра приймального відділення медзакладу Алла Хомич, - йдеться у сюжеті



Так, журналісти поцікавилися у начальника департаменту ЖКГ міста, чим посипають тротуари та як прибирають проїжджу частину.



Зі слів Юрія Крася, вночі у Луцьку працювало чотири снігоочисні машини, дороги посипають піщано-соляною сумішшю.



Детальніше - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу 53-оє лучан звернулися до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні.Про це розповіла чергова медична сестра приймального відділення медзакладу Алла Хомич, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Так, журналісти поцікавилися у начальника департаменту ЖКГ міста, чим посипають тротуари та як прибирають проїжджу частину.Зі слів, вночі у Луцьку працювало чотири снігоочисні машини, дороги посипають піщано-соляною сумішшю.Детальніше - в сюжеті.

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