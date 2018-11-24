За добу на слизьких тротуарах травмувалися півсотні лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
За минулу добу 53-оє лучан звернулися до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні.
Про це розповіла чергова медична сестра приймального відділення медзакладу Алла Хомич, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так, журналісти поцікавилися у начальника департаменту ЖКГ міста, чим посипають тротуари та як прибирають проїжджу частину.
Зі слів Юрія Крася, вночі у Луцьку працювало чотири снігоочисні машини, дороги посипають піщано-соляною сумішшю.
Детальніше - в сюжеті.
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Про це розповіла чергова медична сестра приймального відділення медзакладу Алла Хомич, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так, журналісти поцікавилися у начальника департаменту ЖКГ міста, чим посипають тротуари та як прибирають проїжджу частину.
Зі слів Юрія Крася, вночі у Луцьку працювало чотири снігоочисні машини, дороги посипають піщано-соляною сумішшю.
Детальніше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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