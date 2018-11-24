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За добу на слизьких тротуарах травмувалися півсотні лучан. ВІДЕО

За добу на слизьких тротуарах травмувалися півсотні лучан. ВІДЕО
За минулу добу 53-оє лучан звернулися до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні.

Про це розповіла чергова медична сестра приймального відділення медзакладу Алла Хомич, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Так, журналісти поцікавилися у начальника департаменту ЖКГ міста, чим посипають тротуари та як прибирають проїжджу частину.

Зі слів Юрія Крася, вночі у Луцьку працювало чотири снігоочисні машини, дороги посипають піщано-соляною сумішшю.

Детальніше - в сюжеті.


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Теги: ожеледиця, Луцьк
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