Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Сьогодні, 19:06
У мережі показали, як працівники волинського заповідника шукали місця зимівлі зубрів.
Світлини опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
"До вашої уваги, опубліковуємо декілька цікавих світлин з польових виїздів, які були проведені працівниками КНПП «Цуманська пуща» 9 та 16 січня на територіях ДП «Ківерцівське ЛГ» з метою визначення місць цьогорічної зимівлі та попередньої підготовки обліку чисельності одного з найбільших ссавців Європи – зубра (бізон європейський – лат. bison bonasus (L.)", - повідомили у нацпарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
"До вашої уваги, опубліковуємо декілька цікавих світлин з польових виїздів, які були проведені працівниками КНПП «Цуманська пуща» 9 та 16 січня на територіях ДП «Ківерцівське ЛГ» з метою визначення місць цьогорічної зимівлі та попередньої підготовки обліку чисельності одного з найбільших ссавців Європи – зубра (бізон європейський – лат. bison bonasus (L.)", - повідомили у нацпарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» знову виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 19:26
У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Сьогодні, 19:06
На Вінниччині вбили однорічного хлопчика
Сьогодні, 19:00
За добу на слизьких тротуарах травмувалися півсотні лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50