Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО





Світлини опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".



"До вашої уваги, опубліковуємо декілька цікавих світлин з польових виїздів, які були проведені працівниками КНПП «Цуманська пуща» 9 та 16 січня на територіях ДП «Ківерцівське ЛГ» з метою визначення місць цьогорічної зимівлі та попередньої підготовки обліку чисельності одного з найбільших ссавців Європи – зубра (бізон європейський – лат. bison bonasus (L.)", - повідомили у нацпарку.





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