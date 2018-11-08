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Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО

Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
У мережі показали, як працівники волинського заповідника шукали місця зимівлі зубрів.

Світлини опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

"До вашої уваги, опубліковуємо декілька цікавих світлин з польових виїздів, які були проведені працівниками КНПП «Цуманська пуща» 9 та 16 січня на територіях ДП «Ківерцівське ЛГ» з метою визначення місць цьогорічної зимівлі та попередньої підготовки обліку чисельності одного з найбільших ссавців Європи – зубра (бізон європейський – лат. bison bonasus (L.)", - повідомили у нацпарку.

Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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