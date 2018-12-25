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У Луцьку за 6,5 мільйонів гривень хочуть реконструювати зовнішнє освітлення Рівненської

У Луцьку за 6,5 мільйонів гривень хочуть реконструювати зовнішнє освітлення Рівненської
У 6,54 мільйона гривень міському бюджету обійдеться реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вулиці Рівненська.

Інформацію про це оприлюднили у системі відкритих торгів на платформі «Prozorro».

Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року. Усі бажаючі можуть подати свої тендерні пропозиції до 1 лютого 2019 року. Старт аукціону – 4 лютого 2019 року.

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Теги: зовнішнє освітлення, Рівненська, рекнструкція, тендер
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