На Рівненщині під колесами вантажівки загинула молода жінка. ФОТО





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На місці події слідчо-оперативна попередньо встановила, що 56-річний водій автомобіля «DAF», мешканець села Кустин Рівненського району, допустив наїзд на пішохода, 28-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула.



Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, однак його буде направлено для проведення медичного освідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості вноситимуться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 січня, близько 15:30 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Колоденка Рівненського району.Повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області На місці події слідчо-оперативна попередньо встановила, що 56-річний водій автомобіля «DAF», мешканець села Кустин Рівненського району, допустив наїзд на пішохода, 28-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула.Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, однак його буде направлено для проведення медичного освідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості вноситимуться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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