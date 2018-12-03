У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО





Викрали 2 секції огорожі. Сума завданих збитків встановлюється. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 10-го січня 2019 року, - повідомляє



Відомості про вчинену крадіжку внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань.



У ході проведення досудового розслідування на місці події 4-го січня неподалік продовольчого магазину, що розташований біля паркану школи, на засніженій поверхні землі було виявлено слід низу взуття та вилучено шляхом заливки гіпсового зліпку, – йдеться а ухвалі суду.



Слідчий в судовому у засіданні зазначив, що працівниками Нововолинського відділення поліції 9-го січня було оглянуто громадянина та за його добровільної згоди вилучено взуття для подальших експертиз.



Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чорний чавунний паркан ЗОШ №1, що у Нововолинську, розбирають злодії. Чергова крадіжка сталася в ніч з 3-го на 4-те січня.Викрали 2 секції огорожі. Сума завданих збитків встановлюється. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 10-го січня 2019 року, - повідомляє БУГ Відомості про вчинену крадіжку внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань.У ході проведення досудового розслідування на місці події 4-го січня неподалік продовольчого магазину, що розташований біля паркану школи, на засніженій поверхні землі було виявлено слід низу взуття та вилучено шляхом заливки гіпсового зліпку, – йдеться а ухвалі суду.Слідчий в судовому у засіданні зазначив, що працівниками Нововолинського відділення поліції 9-го січня було оглянуто громадянина та за його добровільної згоди вилучено взуття для подальших експертиз.Триває слідство.

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