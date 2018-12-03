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У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО

У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО
Чорний чавунний паркан ЗОШ №1, що у Нововолинську, розбирають злодії. Чергова крадіжка сталася в ніч з 3-го на 4-те січня.

Викрали 2 секції огорожі. Сума завданих збитків встановлюється. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 10-го січня 2019 року, - повідомляє БУГ.

Відомості про вчинену крадіжку внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань.

У ході проведення досудового розслідування на місці події 4-го січня неподалік продовольчого магазину, що розташований біля паркану школи, на засніженій поверхні землі було виявлено слід низу взуття та вилучено шляхом заливки гіпсового зліпку, – йдеться а ухвалі суду.

Слідчий в судовому у засіданні зазначив, що працівниками Нововолинського відділення поліції 9-го січня було оглянуто громадянина та за його добровільної згоди вилучено взуття для подальших експертиз.

Триває слідство.
У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО

У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО

У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО

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Теги: школа, паркан, огорожа, злодій, крадіжка, суд, Нововолинськ
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