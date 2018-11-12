Енергореформа в дії: через колишні борги луцькі комунальні підприємства платитимуть за електрику дорожче





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Ще з 2011 року Україна зобов'язалася дотримуватися так званого Третього енергопакету Європейського Союзу, адже має дати можливість українцям працювати за єдиними правилами є енергоринком ЄС.



Поступово і зі скрипом, реформа, все таки рухалась.



Зокрема, в червні 2017 року набрав чинності закон «Про ринок електричної енергії», що передбачає створення конкурентного енергоринку, коли існуючі обленерго розділяють з метою відокремити виробництво електроенергії від її передачі.



Закон «Про ринок електричної енергії» зобов'язує універсальних постачальників в обов'язковому порядку постачати електрику населенню і малим непобутовим споживачам. Усім іншим абонентам доведеться обрати нового незалежного електропостачальника протягом 21 дня. На Волині від ПрАТ «Волиньобленерго» відокремлено ТОВ «Волиньенергозбут», яке й отримало ліцензію на постачання електроенергії.



Кожна установа сама обирає для себе постачальника електроенергії. Якщо фірма не має заборгованостей, то послуги їй надаватимуть безперешкодно. Переобрати постачальника теж можна, але тут нюанс: необхідно повністю розрахуватися з попереднім.



Для тих, хто так і не знайшов, де купувати енергію з якихось причин, є так званий Постачальник останньої надії. Наразі це Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Компанія надає послуги проблемним споживачам, або тим, що не змогли обрати постачальника. До слова, електроенергія у Постачальника останньої надії – найдорожча.



Стосунки з Постачальником останньої надії загрожують багатьом комунальним підприємствам, що мали раніше збої у розрахунках за електроенергію. До прикладу, як «Луцькводоканал».



Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк зазначає, що контактів з представниками Постачальника останньої надії поки не мали. До цих пір – жодного дзвінка, жодних перемовин, жодного договору.



Віктор Гуменюк обурюється, мовляв платити шалені гроші і бути в хисткому становищі не вихід. Підприємство так працювати не може, мають бути чітко визначені договірні стосунки.



Ще на двох комунальних підприємствах Луцька – активних споживачах електроенергії – ДКП «Луцьктепло» та Луцькому підприємстві електротранспорту у коментарях відмовили. Вочевидь, їх теж зміни заскочили зненацька.



Детальніше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до умов реформи в сфері енергетики луцькі комунальні підприємства платитимуть за електроенергію за найвищими тарифами.Повідомляє Сфера ТВ Ще з 2011 року Україна зобов'язалася дотримуватися так званого Третього енергопакету Європейського Союзу, адже має дати можливість українцям працювати за єдиними правилами є енергоринком ЄС.Поступово і зі скрипом, реформа, все таки рухалась.Зокрема, в червні 2017 року набрав чинності закон «Про ринок електричної енергії», що передбачає створення конкурентного енергоринку, коли існуючі обленерго розділяють з метою відокремити виробництво електроенергії від її передачі.Закон «Про ринок електричної енергії» зобов'язує універсальних постачальників в обов'язковому порядку постачати електрику населенню і малим непобутовим споживачам. Усім іншим абонентам доведеться обрати нового незалежного електропостачальника протягом 21 дня. На Волині від ПрАТ «Волиньобленерго» відокремлено ТОВ «Волиньенергозбут», яке й отримало ліцензію на постачання електроенергії.Кожна установа сама обирає для себе постачальника електроенергії. Якщо фірма не має заборгованостей, то послуги їй надаватимуть безперешкодно. Переобрати постачальника теж можна, але тут нюанс: необхідно повністю розрахуватися з попереднім.Для тих, хто так і не знайшов, де купувати енергію з якихось причин, є так званий Постачальник останньої надії. Наразі це Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Компанія надає послуги проблемним споживачам, або тим, що не змогли обрати постачальника. До слова, електроенергія у Постачальника останньої надії – найдорожча.Стосунки з Постачальником останньої надії загрожують багатьом комунальним підприємствам, що мали раніше збої у розрахунках за електроенергію. До прикладу, як «Луцькводоканал».Директор КП «Луцькводоканал»зазначає, що контактів з представниками Постачальника останньої надії поки не мали. До цих пір – жодного дзвінка, жодних перемовин, жодного договору.Віктор Гуменюк обурюється, мовляв платити шалені гроші і бути в хисткому становищі не вихід. Підприємство так працювати не може, мають бути чітко визначені договірні стосунки.Ще на двох комунальних підприємствах Луцька – активних споживачах електроенергії – ДКП «Луцьктепло» та Луцькому підприємстві електротранспорту у коментарях відмовили. Вочевидь, їх теж зміни заскочили зненацька.Детальніше – у сюжеті.

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