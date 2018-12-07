Попри «кримінал» і заборону видобувати на Волині активно працює піщаний кар'єр. ВІДЕО





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Дозвіл на видобуток піску підприємству призупинили ще раніше, із серпня 2016 року. Втім, якщо вірити доступним матеріалам справи, підприємство систематично добувало корисні копалини, власне, пісок, та, звісно ж, реалізовувало його. Чи було завдано шкоди інтересам держави і скільки за цей період, можна лише здогадуватись. Наразі слідство намагається встановити конкретну суму збитків.



Наразі на Радошинському піщаному кар’єрі продовжує кипіти робота. досить заплатити 69 гривень за тонну піску – і можна брати скільки треба.



Про те, що Радошинський піщаний кар’єр не припиняв свою діяльність ані на день, підтверджує і староста села Радошин Дмитро Ковган. Посадовець розповідає, що відвантаження відбувається регулярно, і це його навіть тішить, бо ж для сільського бюджету це основні надходження.



«Функціонує, постійно функціонує. Багато везуть піску звідти. Бо ж залізницею вивозиться і самовивозом. Я не знаю, які там масштаби, краще було б директора запитати», – розповів Дмитро Ковган.



Виходить, ні кримінальне провадження, яке, нагадаємо, відкрите більш ніж півтора року тому, ані заборона продовжувати видобуток піску для керівництва піщаного кар’єру не указ?!



Це журналісти з'ясовували безпосередньо на підприємстві. Ще на під’їзді стало зрозуміло, що відвантаження йде повних ходом, однак потрапити на територію виявилось не так просто.



Щоправда, за певний час таки вийшов начальник підприємства Ігор Присада і відразу став розповідати, що весь період, відколи триває слідство, мав просто гігантські запаси добутого. А ось зараз, каже, вони зійшлись до мінімуму. Вистачить, мовляв, максимум на місяць.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кримінальне провадження щодо відокремленого підрозділу державного підприємства Львівської залізниці «Радошинський піщаний кар’єр» правоохоронці зареєстрували ще у травні 2017 року. Відтоді минуло більш ніж півтора року, а розслідування триває й досі.Повідомляє Сфера ТВ Дозвіл на видобуток піску підприємству призупинили ще раніше, із серпня 2016 року. Втім, якщо вірити доступним матеріалам справи, підприємство систематично добувало корисні копалини, власне, пісок, та, звісно ж, реалізовувало його. Чи було завдано шкоди інтересам держави і скільки за цей період, можна лише здогадуватись. Наразі слідство намагається встановити конкретну суму збитків.Наразі на Радошинському піщаному кар’єрі продовжує кипіти робота. досить заплатити 69 гривень за тонну піску – і можна брати скільки треба.Про те, що Радошинський піщаний кар’єр не припиняв свою діяльність ані на день, підтверджує і староста села Радошин. Посадовець розповідає, що відвантаження відбувається регулярно, і це його навіть тішить, бо ж для сільського бюджету це основні надходження.«Функціонує, постійно функціонує. Багато везуть піску звідти. Бо ж залізницею вивозиться і самовивозом. Я не знаю, які там масштаби, краще було б директора запитати», – розповів Дмитро Ковган.Виходить, ні кримінальне провадження, яке, нагадаємо, відкрите більш ніж півтора року тому, ані заборона продовжувати видобуток піску для керівництва піщаного кар’єру не указ?!Це журналісти з'ясовували безпосередньо на підприємстві. Ще на під’їзді стало зрозуміло, що відвантаження йде повних ходом, однак потрапити на територію виявилось не так просто.Щоправда, за певний час таки вийшов начальник підприємстваі відразу став розповідати, що весь період, відколи триває слідство, мав просто гігантські запаси добутого. А ось зараз, каже, вони зійшлись до мінімуму. Вистачить, мовляв, максимум на місяць.

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