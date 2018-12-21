У Луцьку аферистка видурювала в людей гроші нібито на лікування сина. ВІДЕО





Відео із зізнанням жінки опублікував на YouTube-каналі користувач Marchuk Marchuk, повідомляє



На відеозаписі видно, що чоловік забрав документи на хлопчика для того, аби перевірити їх походження. Жінка почала вмовляти чоловіка віддати їх. Свої дії пояснила тим, що в неї двоє дітей, яких вона не має за що годувати.



Зрештою, жінка зізнається, що за зібрані гроші купує одяг та харчі своїм дітям. Переконує, що документи взяла в сусідки «на день». На запитання про те, кому віддає частку з отриманих коштів, відповідає, що «працює сама на себе».



Зрештою, коли чоловік відмовився віддати документи, аргументуючи це тим, що жінка й далі піде обманювати людей, вона кидає фразу: «То й вдавися ними», – і йде.



Проте, зі слів очевидців, близько 15:40 її знову помічають у приміщенні ТРЦ «Порт сіті», де вона просить гроші на лікування.



З відео видно, що документи видані на прізвище Іваненко Кирила Артуровича з Дебальцевого Донецької області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка ромської національності, яка збирала гроші на автовокзалі в Луцьку буцімто на лікування хлопчика від ДЦП, зізналась, що залишає ці кошти собі.Відео із зізнанням жінки опублікував на YouTube-каналі користувач Marchuk Marchuk, повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини На відеозаписі видно, що чоловік забрав документи на хлопчика для того, аби перевірити їх походження. Жінка почала вмовляти чоловіка віддати їх. Свої дії пояснила тим, що в неї двоє дітей, яких вона не має за що годувати.Зрештою, жінка зізнається, що за зібрані гроші купує одяг та харчі своїм дітям. Переконує, що документи взяла в сусідки «на день». На запитання про те, кому віддає частку з отриманих коштів, відповідає, що «працює сама на себе».Зрештою, коли чоловік відмовився віддати документи, аргументуючи це тим, що жінка й далі піде обманювати людей, вона кидає фразу: «То й вдавися ними», – і йде.Проте, зі слів очевидців, близько 15:40 її знову помічають у приміщенні ТРЦ «Порт сіті», де вона просить гроші на лікування.З відео видно, що документи видані на прізвищез Дебальцевого Донецької області.

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