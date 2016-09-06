У Києві пацієнт лікарні забив до смерті сусіда по палаті. ФОТО. ВІДЕО





Поліцейські Києва затримали пацієнта лікарні, якого підозрюють у тому, що він до смерті забив сусіда по палаті милицею, повідомляє



Про смерть пацієнта лікарі повідомили поліцейським вчора вранці, після чого вони прибули на місце події. На тілі загиблого були ознаки насильницької смерті.



Свідки розповіли про те, що чоловік сильно кричав і заважав сусідам по палаті спати. Один з них не витримав і завдав пацієнтові кілька ударів милицею по голові.



Підозрюваним у вбивстві є 44-річний уродженець Тернопільської області без постійного місця проживання та безробітний.



Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.





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