19 січня – Хрещення Господнє: що не можна робити у цей день





Цього дня пірнають в ополонки і приносять в оселю освячену йорданську воду, яка володіє цілющою силою, - інформує



Народні прикмети на 19 січня:



– Ясна й холодна погода – на посушливе літо, сніжна й похмура – на рясний урожай.



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– На Богоявлення сніг іде – до урожаю.



– Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли.



– Якщо на Водохреще повний місяць – буде велика вода.



– Цього дня буде зоряна ніч – вродять горіхи і ягоди.



– Йде лапатий сніг – на врожай.





Що можна робити 19 січня



1. На Водохреще треба зануритися в ополонку, щоб очиститися від хвороб та бід протягом року.



2. Якщо напоїти худобу Водохресною водою, то вона буде добре плодитися.



Що не можна робити 19 січня



1. Перед купанням категорично заборонено вживати алкоголь, після купання – також.



2. На Водохреще не можна займатися рукоділлям, а саме шити та вишивати.



3. У свято не можна сваритися та плакати. Плач призведе до смутку протягом року.



4. Забороняється цього дня будь-яке ворожіння. Останній день святкових ворожінь завершується 18 січня, у переддень Йордана.



5. Не позичайте нікому грошей, адже будете постійно жити в недостатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня 2019 року християни відзначають завершальне свято різдвяного циклу, яке називається Водохрещем або Йорданом.Цього дня пірнають в ополонки і приносять в оселю освячену йорданську воду, яка володіє цілющою силою, - інформує 24 канал Народні прикмети на 19 січня:– Ясна й холодна погода – на посушливе літо, сніжна й похмура – на рясний урожай.Читайте також: Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні– На Богоявлення сніг іде – до урожаю.– Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли.– Якщо на Водохреще повний місяць – буде велика вода.– Цього дня буде зоряна ніч – вродять горіхи і ягоди.– Йде лапатий сніг – на врожай.1. На Водохреще треба зануритися в ополонку, щоб очиститися від хвороб та бід протягом року.2. Якщо напоїти худобу Водохресною водою, то вона буде добре плодитися.1. Перед купанням категорично заборонено вживати алкоголь, після купання – також.2. На Водохреще не можна займатися рукоділлям, а саме шити та вишивати.3. У свято не можна сваритися та плакати. Плач призведе до смутку протягом року.4. Забороняється цього дня будь-яке ворожіння. Останній день святкових ворожінь завершується 18 січня, у переддень Йордана.5. Не позичайте нікому грошей, адже будете постійно жити в недостатку.

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