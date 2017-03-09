Патрульні врятували однорічну дитину, яка мерзла на морозі

Поліцейські у Сумах разом з небайдужими мешканцями міста врятували однорічну дівчинку, яка декілька годин мерзла, поки її мати зловживала алкоголем.Про це розповіла прес-служба Патрульної поліції Сумської області у себе на Facebook-сторінці.У повідомленні йдеться, що про плач дитини та нетверезу компанію під вікнами в поліцію заявили стурбовані сусіди. Приїхавши на місце, патрульні побачили матір дитини та її знайомого, які випивали під будинком.Поруч у візку лежала однорічна дівчинка, попри сильний мороз дитина була без рукавичок та плакала. Коли патрульні зробили жінці зауваження, вона почала кричати: поводилася зухвало та агресивно."Не гаючи часу ми вирішили тимчасово вилучити дитину та віднести її до службового авто, аби вона змогла зігрітися до приїзду медиків", – зазначив інспектор 4-ї роти батальйону УПП в Сумській області Андрій Беліцький.Медики, які прибули на виклик, констатували в малечі переохолодження та підвищену температуру, правоохоронці оперативно доставили її до медичного закладу.Туди ж привезли й горе-матір: лікарі зафіксували у її крові 3,16 проміле алкоголю. Наразі врятовану дівчинку передали до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.