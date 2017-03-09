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Патрульні врятували однорічну дитину, яка мерзла на морозі

Патрульні врятували однорічну дитину, яка мерзла на морозі
Поліцейські у Сумах разом з небайдужими мешканцями міста врятували однорічну дівчинку, яка декілька годин мерзла, поки її мати зловживала алкоголем.

Про це розповіла прес-служба Патрульної поліції Сумської області у себе на Facebook-сторінці.

У повідомленні йдеться, що про плач дитини та нетверезу компанію під вікнами в поліцію заявили стурбовані сусіди. Приїхавши на місце, патрульні побачили матір дитини та її знайомого, які випивали під будинком.

Поруч у візку лежала однорічна дівчинка, попри сильний мороз дитина була без рукавичок та плакала. Коли патрульні зробили жінці зауваження, вона почала кричати: поводилася зухвало та агресивно.

"Не гаючи часу ми вирішили тимчасово вилучити дитину та віднести її до службового авто, аби вона змогла зігрітися до приїзду медиків", – зазначив інспектор 4-ї роти батальйону УПП в Сумській області Андрій Беліцький.

Медики, які прибули на виклик, констатували в малечі переохолодження та підвищену температуру, правоохоронці оперативно доставили її до медичного закладу.

Туди ж привезли й горе-матір: лікарі зафіксували у її крові 3,16 проміле алкоголю. Наразі врятовану дівчинку передали до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

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Теги: порятунок, дитина
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