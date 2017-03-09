Патрульні врятували однорічну дитину, яка мерзла на морозі
Сьогодні, 10:15
Поліцейські у Сумах разом з небайдужими мешканцями міста врятували однорічну дівчинку, яка декілька годин мерзла, поки її мати зловживала алкоголем.
Про це розповіла прес-служба Патрульної поліції Сумської області у себе на Facebook-сторінці.
У повідомленні йдеться, що про плач дитини та нетверезу компанію під вікнами в поліцію заявили стурбовані сусіди. Приїхавши на місце, патрульні побачили матір дитини та її знайомого, які випивали під будинком.
Поруч у візку лежала однорічна дівчинка, попри сильний мороз дитина була без рукавичок та плакала. Коли патрульні зробили жінці зауваження, вона почала кричати: поводилася зухвало та агресивно.
"Не гаючи часу ми вирішили тимчасово вилучити дитину та віднести її до службового авто, аби вона змогла зігрітися до приїзду медиків", – зазначив інспектор 4-ї роти батальйону УПП в Сумській області Андрій Беліцький.
Медики, які прибули на виклик, констатували в малечі переохолодження та підвищену температуру, правоохоронці оперативно доставили її до медичного закладу.
Туди ж привезли й горе-матір: лікарі зафіксували у її крові 3,16 проміле алкоголю. Наразі врятовану дівчинку передали до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла прес-служба Патрульної поліції Сумської області у себе на Facebook-сторінці.
У повідомленні йдеться, що про плач дитини та нетверезу компанію під вікнами в поліцію заявили стурбовані сусіди. Приїхавши на місце, патрульні побачили матір дитини та її знайомого, які випивали під будинком.
Поруч у візку лежала однорічна дівчинка, попри сильний мороз дитина була без рукавичок та плакала. Коли патрульні зробили жінці зауваження, вона почала кричати: поводилася зухвало та агресивно.
"Не гаючи часу ми вирішили тимчасово вилучити дитину та віднести її до службового авто, аби вона змогла зігрітися до приїзду медиків", – зазначив інспектор 4-ї роти батальйону УПП в Сумській області Андрій Беліцький.
Медики, які прибули на виклик, констатували в малечі переохолодження та підвищену температуру, правоохоронці оперативно доставили її до медичного закладу.
Туди ж привезли й горе-матір: лікарі зафіксували у її крові 3,16 проміле алкоголю. Наразі врятовану дівчинку передали до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Сьогодні, 10:55
Вдень – в ополонку, а ввечері – в караоке «Georges Club»*
Сьогодні, 10:32
Патрульні врятували однорічну дитину, яка мерзла на морозі
Сьогодні, 10:15