Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща

У суботу, 18 січня, християни відзначають свято, яке завершує цикл різдвяних свят - Водохреще.Лучани також не залишаютьсь осторонь одного з найбільшого для християн свята. Адже згідно до біблійського вчення, під час хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, Христос об’явив себе людям як Месія і Спаситель. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Відтак багато віруючих приходять до храмів, аби освятити та попити води, яка має благодатні властивості.З самого ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. На подвір'ї храму простяглися кількаметрові черги. Проте ті ж, хто не бажає чекати, можуть придбати пляшку води, її вартість - 20 гривень за літр.Окрім того, у соборі здійснювалося кілька богослужінь. Святкову літургію у верхньому храмі очолив митлополит Луцький і Волинський