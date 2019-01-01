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Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща. ФОТО

Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща. ФОТО
У суботу, 18 січня, християни відзначають свято, яке завершує цикл різдвяних свят, - Водохреще.

Лучани також не залишаютьсь осторонь одного з найбільшого для християн свята. Адже згідно з біблійним вченням, під час хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Христос об’явив себе людям як Месія і Спаситель. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Відтак багато вірян приходять до храмів, аби освятити та попити води, яка має благодатні властивості.

З самого ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. На подвір'ї храму простяглися кількаметрові черги. Проте ті ж, хто не бажає чекати, можуть придбати пляшку води, її вартість - 20 гривень за літр.

Окрім того, у соборі здійснювалося кілька богослужінь. Святкову літургію у верхньому храмі очолив митлополит Луцький і Волинський Михаїл.


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Теги: Водохреща, свято
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Коментарі 1
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Субота-зранку було, здається, 19 січня.
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