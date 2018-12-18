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Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ

Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ
У селі Положеве Шацького району громада храму святого великомученика Димитрія Солунського вирішила перейти до Православної церкви України.

Про це пише Район.Шацьк.

Нагадаємо, раніше перейти до ПЦУ вирішили громади храмів сіл Красноволя, Мерва та Брониця.

На збори, які ініціювала церковна громада, приїхали архімандрит Арсеній, настоятель Світязького Петро-Павлівського чоловічого монастиря з 5 монахами, виконуючий обов’язки старости Самійличівського старостинського округу Олександр Кусько і навіть представники поліції. Присутність монахів у храмі пояснювалася тим, що церква у селі була збудована за кошти монастиря і громади.

Священики намагалися переконати людей залишитися у підпорядкуванні Московського патріархату.

«Дебати на зборах були досить гострими, проте громада наполягла на своєму, - розповідає парафіянка Олена. – Ми все зробили за правилами, зібрали в селі майже 100 підписів парафіян за перехід до ПЦУ, поінформували керівництво округу. Надіємося, що завтра, на Богоявлення, в нашому храмі буде перша служба з українським священиком».

Наприкінці настоятель монастиря ініціював у храмі голосування, і парафіяни майже одноголосно проголосували за перехід до Православної церкви України.

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Теги: церква, Волинь, Положеве, ПЦУ, релігія
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