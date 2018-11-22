За 2018 рік в Україні сталось понад 6 тисяч аварій за участі маршруток





Про це повідомила прес-служба Національної поліції у відповіді на інформаційний запит кореспондента



"Станом на 16 січня 2019 року за участю автобусів зареєстровано 6342 ДТП, у яких 229 осіб загинуло та 2544 особи травмовано", - зазначили в прес-службі.



При цьому у відомстві уточнили, що найбільшу кількість ДТП за участі автобусів і маршрутних таксі зареєстрували в Києві, Одесі та Дніпрі.



Також в поліції уточнили, що під автобусом, згідно із законодавством, мається на увазі транспортний засіб із кількістю місць для сидіння понад 9, включно із місцем водія, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року в Україні відбулось понад 6 тисяч ДТП за участі автобусів і маршрутних таксі.Про це повідомила прес-служба Національної поліції у відповіді на інформаційний запит кореспондента УНН "Станом на 16 січня 2019 року за участю автобусів зареєстровано 6342 ДТП, у яких 229 осіб загинуло та 2544 особи травмовано", - зазначили в прес-службі.При цьому у відомстві уточнили, що найбільшу кількість ДТП за участі автобусів і маршрутних таксі зареєстрували в Києві, Одесі та Дніпрі.Також в поліції уточнили, що під автобусом, згідно із законодавством, мається на увазі транспортний засіб із кількістю місць для сидіння понад 9, включно із місцем водія, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки.

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