Лучанка розповіла, чим цікаві китайські гроші

Христина Лесюк, яка живе та працює у Китаї, розповіла про особливості китайських банкнот.



Грошова одиниця Китайської Народної Республіки - юань (інші назви китайський юань або юань женьміньбі). Юань з китайської мови означає "круглий об'єкт"-срібні монети такої форми були в обігу за часів династії Цін.



Про це йдеться на її особистій сторінці у Facebook, пише



"Грошова одиниця Китайської Народної Республіки - юань (інші назви китайський юань або юань женьміньбі). Юань з китайської мови означає "круглий об'єкт" - срібні монети такої форми були в обігу за часів династії Цін.



Юань поділяється на 10 дзяо (мао), які в свою чергу діляться на 10 фенів. Тобто 1 юань=100 фенів або ж 1 юань=10 дзяо. В обігу на даний момент є купюри серії 2005 року випуску номіналами 100,50,20,10,5,1 юань та 5, 1 мао, а також монети 1 юань та 5, 1 мао. Джерела стверджують, що фені є в обігу, але я їх бачила лише в китайців як сувеніри", - йдеться у дописі.



Цікавими та символічними є малюнки на китайських грошах. Наприклад, на лицевій стороні банкнот (крім мао і фенів) зображений Мао Цзедун - китайський політичний діяч 20 століття, засновник сучасної китайської держави, обов'язково з якоюсь рослиною, а на звороті зображена природа чи архітектура Китаю.



5 юанів: Мао Дзедун і нарцис;



На звороті- гора Тайшань, одна з 5 священних гір Китаю з палацом Конфуція на вершині.



10 юанів: Мао Дзедун і шипшина;



На звороті- "Три ущелини" на річці Янзци (провінція Сичуань). Три ущелини-це природній живописний регіон протяжністю 200 км.



20 юанів: Мао Дзедун і лотос;



На звороті-гори поблизу Гуйліня, провінція Гуансі.



Місця, зображені на китайських грошах Фото: facebook

Місця, зображені на китайських грошах Місця, зображені на китайських грошах Місця, зображені на китайських грошах Місця, зображені на китайських грошах



50 юанів: Мао Дзедун і хризантема;



На звороті-палац Потала в Лхасі (столиця Тібету). Палац Потала-самий високий древній замок світу, розташований на висоті 3,767 метрів. Це найбільша монументальна споруда в КНР.



Фотографування всередині палацу заборонено. Кількість відвідувачів не більше 2000 в день. Зайти можна лише у час, вказаний на квитку. Час для відвідування-одна година.



100 юанів: Мао Дзедун і японська слива;



На звороті-Дім народних зборів-будівля китайського парламенту в Пекіні. Цікаво, що зали Дому народних зборів названі іменами провінцій і оформлені у відповідних стилях. "Простим смертним" вхід 30 юанів, при наявності студентського квитка-15 юанів.



"Всі місця на банкнотах - реальні і доступні для відвідування. Цьогоріч ми планували поїздку через Тібет в Непал. Навіть знайшли до кого їхати. Але плани трохи змінилися в теплу сторону", - каже дівчина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, яка живе та працює у Китаї, розповіла про особливості китайських банкнот.Грошова одиниця Китайської Народної Республіки - юань (інші назви китайський юань або юань женьміньбі). Юань з китайської мови означає "круглий об'єкт"-срібні монети такої форми були в обігу за часів династії Цін.Про це йдеться на її особистій сторінці у Facebook, пише Gazeta.ua "Грошова одиниця Китайської Народної Республіки - юань (інші назви китайський юань або юань женьміньбі). Юань з китайської мови означає "круглий об'єкт" - срібні монети такої форми були в обігу за часів династії Цін.Юань поділяється на 10 дзяо (мао), які в свою чергу діляться на 10 фенів. Тобто 1 юань=100 фенів або ж 1 юань=10 дзяо. В обігу на даний момент є купюри серії 2005 року випуску номіналами 100,50,20,10,5,1 юань та 5, 1 мао, а також монети 1 юань та 5, 1 мао. Джерела стверджують, що фені є в обігу, але я їх бачила лише в китайців як сувеніри", - йдеться у дописі.Цікавими та символічними є малюнки на китайських грошах. Наприклад, на лицевій стороні банкнот (крім мао і фенів) зображений Мао Цзедун - китайський політичний діяч 20 століття, засновник сучасної китайської держави, обов'язково з якоюсь рослиною, а на звороті зображена природа чи архітектура Китаю.На звороті- гора Тайшань, одна з 5 священних гір Китаю з палацом Конфуція на вершині.На звороті- "Три ущелини" на річці Янзци (провінція Сичуань). Три ущелини-це природній живописний регіон протяжністю 200 км.На звороті-гори поблизу Гуйліня, провінція Гуансі.Місця, зображені на китайських грошах Фото: facebookМісця, зображені на китайських грошах Місця, зображені на китайських грошах Місця, зображені на китайських грошах Місця, зображені на китайських грошахНа звороті-палац Потала в Лхасі (столиця Тібету). Палац Потала-самий високий древній замок світу, розташований на висоті 3,767 метрів. Це найбільша монументальна споруда в КНР.Фотографування всередині палацу заборонено. Кількість відвідувачів не більше 2000 в день. Зайти можна лише у час, вказаний на квитку. Час для відвідування-одна година.На звороті-Дім народних зборів-будівля китайського парламенту в Пекіні. Цікаво, що зали Дому народних зборів названі іменами провінцій і оформлені у відповідних стилях. "Простим смертним" вхід 30 юанів, при наявності студентського квитка-15 юанів."Всі місця на банкнотах - реальні і доступні для відвідування. Цьогоріч ми планували поїздку через Тібет в Непал. Навіть знайшли до кого їхати. Але плани трохи змінилися в теплу сторону", - каже дівчина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію