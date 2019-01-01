вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком

Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
У свято Водохреща голова Волинської ОДА Олександр Савченко разом з іншими посадовцями скупалися в ополонці.

Хрещенські купання на джерелі Святих Безсрібників Косьми і Даміана, що у селі Гірка Полонка, відбулись у суботу, 19 січня.

Разом з головою ОДА у цілющій воді, за повір'ями християн, купались голова Гіркополонківської ОТГ Ніна Симонович, голова Луцької РДА Тарас Яковлев та жителі громади.

«Водичка дуже тепла», – посміхаючись, зазначив Тарас Яковлев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща. ФОТО
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Савченко, свято, Водохреще, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали чоловіка, який вбив дитину та намагався накласти на себе руки
Сьогодні, 14:42
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Сьогодні, 14:13
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
Сьогодні, 13:31
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Сьогодні, 12:51
Лучанка розповіла, чим цікаві китайські гроші
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
19 січня – Хрещення Господнє: що не можна робити у цей день 19 січня – Хрещення Господнє: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:12
У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення
18 січень, 16:30
На Водохреще на Волині чергуватимуть півсотні рятувальників На Водохреще на Волині чергуватимуть півсотні рятувальників
18 січень, 13:06
Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще
17 січень, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали чоловіка, який вбив дитину та намагався накласти на себе руки
Сьогодні, 14:42
 0
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Сьогодні, 14:13
 0
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
Сьогодні, 13:31
 0
Зимові панорами Волині на столітніх фото
Сьогодні, 12:51
 0
Лучанка розповіла, чим цікаві китайські гроші
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8