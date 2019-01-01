Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Сьогодні, 14:13
У свято Водохреща голова Волинської ОДА Олександр Савченко разом з іншими посадовцями скупалися в ополонці.
Хрещенські купання на джерелі Святих Безсрібників Косьми і Даміана, що у селі Гірка Полонка, відбулись у суботу, 19 січня.
Разом з головою ОДА у цілющій воді, за повір'ями християн, купались голова Гіркополонківської ОТГ Ніна Симонович, голова Луцької РДА Тарас Яковлев та жителі громади.
«Водичка дуже тепла», – посміхаючись, зазначив Тарас Яковлев.
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Хрещенські купання на джерелі Святих Безсрібників Косьми і Даміана, що у селі Гірка Полонка, відбулись у суботу, 19 січня.
Разом з головою ОДА у цілющій воді, за повір'ями християн, купались голова Гіркополонківської ОТГ Ніна Симонович, голова Луцької РДА Тарас Яковлев та жителі громади.
«Водичка дуже тепла», – посміхаючись, зазначив Тарас Яковлев.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща. ФОТО
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