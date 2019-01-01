вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО

Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку святкують останнє свято різдвяного циклу – Водохреще.

Місцем для загального купання став пляж у Центральному парку відпочинку та культури імені Лесі Українки.

До пляжу прибув митрополит Луцький та Волинський Михаїл, який освятив воду.

Нагадаємо, перед тим владика очолив святкову Літургію у верхньому храмі Свято-Троїцького собору.

Владику зустріли колядками. Зазначимо, що ще до його приходу люди купалися в річці.

Після купання бажаючі могли випити гарячого чаю або ж скуштувати печива, фруктів чи цукерок.

«Вип'ю за вас 100 грам чаю», – жартував владика Михаїл з лучанами.

Цікаво, що на березі Стиру розвели багаття, біля якого могли погрітися люди.



Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, свято, Водохреще, Волинь, Михаїл, релігія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку стукнулись два Renault. ФОТО
Сьогодні, 15:52
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
Затримали чоловіка, який вбив дитину та намагався накласти на себе руки
Сьогодні, 14:42
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Сьогодні, 14:13
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Сьогодні, 14:13
Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру
17 січень, 15:56
У Луцьку з кранів тектиме свята вода У Луцьку з кранів тектиме свята вода
16 січень, 14:50
Свято Василія Великого: прикмети та традиції Свято Василія Великого: прикмети та традиції
14 січень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку стукнулись два Renault. ФОТО
Сьогодні, 15:52
 0
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
 0
Затримали чоловіка, який вбив дитину та намагався накласти на себе руки
Сьогодні, 14:42
 0
Голова Волинської ОДА скупався в ополонці під Луцьком
Сьогодні, 14:13
 0
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8