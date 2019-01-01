Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
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У Луцьку святкують останнє свято різдвяного циклу – Водохреще.
Місцем для загального купання став пляж у Центральному парку відпочинку та культури імені Лесі Українки.
До пляжу прибув митрополит Луцький та Волинський Михаїл, який освятив воду.
Нагадаємо, перед тим владика очолив святкову Літургію у верхньому храмі Свято-Троїцького собору.
Владику зустріли колядками. Зазначимо, що ще до його приходу люди купалися в річці.
Після купання бажаючі могли випити гарячого чаю або ж скуштувати печива, фруктів чи цукерок.
«Вип'ю за вас 100 грам чаю», – жартував владика Михаїл з лучанами.
Цікаво, що на березі Стиру розвели багаття, біля якого могли погрітися люди.
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Місцем для загального купання став пляж у Центральному парку відпочинку та культури імені Лесі Українки.
До пляжу прибув митрополит Луцький та Волинський Михаїл, який освятив воду.
Нагадаємо, перед тим владика очолив святкову Літургію у верхньому храмі Свято-Троїцького собору.
Владику зустріли колядками. Зазначимо, що ще до його приходу люди купалися в річці.
Після купання бажаючі могли випити гарячого чаю або ж скуштувати печива, фруктів чи цукерок.
«Вип'ю за вас 100 грам чаю», – жартував владика Михаїл з лучанами.
Цікаво, що на березі Стиру розвели багаття, біля якого могли погрітися люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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