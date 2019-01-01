Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку святкують останнє свято різдвяного циклу – Водохреще.Місцем для загального купання став пляж у Центральному парку відпочинку та культури імені Лесі Українки.До пляжу прибув митрополит Луцький та Волинський, який освятив воду.Нагадаємо, перед тим владика очоливВладику зустріли колядками. Зазначимо, що ще до його приходу люди купалися в річці.Після купання бажаючі могли випити гарячого чаю або ж скуштувати печива, фруктів чи цукерок.«Вип'ю за вас 100 грам чаю», – жартував владика Михаїл з лучанами.Цікаво, що на березі Стиру розвели багаття, біля якого могли погрітися люди.