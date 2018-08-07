Якими були ціни на продукти у Луцьку в 1990 році. ФОТО

Краєзнавецьзапропонував лучанам дізнатися, які ціни були майже 30 років тому на Центральному ринку Луцька.Фото документу він виклав у Facebook-спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".«Середні ціни продуктів у Луцьку. З газети Волинський вісник, 24 травня 1990», – йдеться у дописі.Цікаво, що у коментарі під дописом користувачпорівняв ціни 1990 року з теперішніми.«Порівнюйте і думайте наскільки краще і дешевше тоді жилось», – пише чоловік.