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Якими були ціни на продукти у Луцьку в 1990 році. ФОТО

Якими були ціни на продукти у Луцьку в 1990 році. ФОТО
Краєзнавець Олександр Котис запропонував лучанам дізнатися, які ціни були майже 30 років тому на Центральному ринку Луцька.

Фото документу він виклав у Facebook-спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом".

«Середні ціни продуктів у Луцьку. З газети Волинський вісник, 24 травня 1990», – йдеться у дописі.

Якими були ціни на продукти у Луцьку в 1990 році. ФОТО


Цікаво, що у коментарі під дописом користувач Андрій Михайлов порівняв ціни 1990 року з теперішніми.

«Порівнюйте і думайте наскільки краще і дешевше тоді жилось», – пише чоловік.

Якими були ціни на продукти у Луцьку в 1990 році. ФОТО


Головне фото – ілюстративне

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Теги: ціни, Луцьк, ринок
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