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Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО

Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
У Володимирі-Волинському свято Водохреща відзначали на річці Луга.

Про це пише БУГ.

Купання відбулися на пляжі біля Зарічанського мосту. Попередньо воду в річці освятив отець Ігор Бігун. Також усі присутні могли напитися освяченої води та набрати її з чаші.

Зранку 19 січня вдарив невеличкий морозець, проте це не злякало охочих скупатися. У крижану воду річки занурювалися і чоловіки, і жінки. Після купання дехто навіть ще довго позував для фото.

Пляж до свята підготували і насипали піску, військові встановили палатку для перевдягання, а на березі чергували рятувальники. Для того, щоб усі могли зігрітися, на березі пригощали гарячим кулішем.
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО

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Теги: Водохреще, Володимир-Волинський, свято, купання
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