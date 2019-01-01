Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО





Про це пише



Купання відбулися на пляжі біля Зарічанського мосту. Попередньо воду в річці освятив отець Ігор Бігун. Також усі присутні могли напитися освяченої води та набрати її з чаші.



Зранку 19 січня вдарив невеличкий морозець, проте це не злякало охочих скупатися. У крижану воду річки занурювалися і чоловіки, і жінки. Після купання дехто навіть ще довго позував для фото.



Пляж до свята підготували і насипали піску, військові встановили палатку для перевдягання, а на березі чергували рятувальники. Для того, щоб усі могли зігрітися, на березі пригощали гарячим кулішем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському свято Водохреща відзначали на річці Луга.Про це пише БУГ Купання відбулися на пляжі біля Зарічанського мосту. Попередньо воду в річці освятив отець. Також усі присутні могли напитися освяченої води та набрати її з чаші.Зранку 19 січня вдарив невеличкий морозець, проте це не злякало охочих скупатися. У крижану воду річки занурювалися і чоловіки, і жінки. Після купання дехто навіть ще довго позував для фото.Пляж до свята підготували і насипали піску, військові встановили палатку для перевдягання, а на березі чергували рятувальники. Для того, щоб усі могли зігрітися, на березі пригощали гарячим кулішем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію