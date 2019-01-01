Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 16:59
У Володимирі-Волинському свято Водохреща відзначали на річці Луга.
Про це пише БУГ.
Купання відбулися на пляжі біля Зарічанського мосту. Попередньо воду в річці освятив отець Ігор Бігун. Також усі присутні могли напитися освяченої води та набрати її з чаші.
Зранку 19 січня вдарив невеличкий морозець, проте це не злякало охочих скупатися. У крижану воду річки занурювалися і чоловіки, і жінки. Після купання дехто навіть ще довго позував для фото.
Пляж до свята підготували і насипали піску, військові встановили палатку для перевдягання, а на березі чергували рятувальники. Для того, щоб усі могли зігрітися, на березі пригощали гарячим кулішем.
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Про це пише БУГ.
Купання відбулися на пляжі біля Зарічанського мосту. Попередньо воду в річці освятив отець Ігор Бігун. Також усі присутні могли напитися освяченої води та набрати її з чаші.
Зранку 19 січня вдарив невеличкий морозець, проте це не злякало охочих скупатися. У крижану воду річки занурювалися і чоловіки, і жінки. Після купання дехто навіть ще довго позував для фото.
Пляж до свята підготували і насипали піску, військові встановили палатку для перевдягання, а на березі чергували рятувальники. Для того, щоб усі могли зігрітися, на березі пригощали гарячим кулішем.
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