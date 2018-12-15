На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Рівненській області.



19 січня о 08:30 бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно надавали допомогу працівникам поліції по підняттю мертвого тіла чоловіка 1933 року народження з колодязя приватного господарства села Острів Дубенського району.



Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної лебідки дістали чоловіка на поверхню. Усі обставини трагічної загибелі встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Острів Рівненської області рятувальники підняли з дна колодязя тіло чоловіка.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Рівненській області.19 січня о 08:30 бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно надавали допомогу працівникам поліції по підняттю мертвого тіла чоловіка 1933 року народження з колодязя приватного господарства села Острів Дубенського району.Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної лебідки дістали чоловіка на поверхню. Усі обставини трагічної загибелі встановлюються.

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