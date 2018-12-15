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На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО

На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО
У селі Острів Рівненської області рятувальники підняли з дна колодязя тіло чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Рівненській області.

19 січня о 08:30 бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно надавали допомогу працівникам поліції по підняттю мертвого тіла чоловіка 1933 року народження з колодязя приватного господарства села Острів Дубенського району.

Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної лебідки дістали чоловіка на поверхню. Усі обставини трагічної загибелі встановлюються.
На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО
На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО
На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО

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Теги: рятувальник, тіло, смерть
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