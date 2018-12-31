Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 20 січня
Сьогодні, 20:00
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня.
Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від -6 градусів вночі до -2 градусів вдень.
Вітер північно-східний, до 2,3 метрів за секунду.
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Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від -6 градусів вночі до -2 градусів вдень.
Вітер північно-східний, до 2,3 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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