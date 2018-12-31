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Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 20 січня

Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 20 січня
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня.

Без опадів, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від -6 градусів вночі до -2 градусів вдень.

Вітер північно-східний, до 2,3 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк
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