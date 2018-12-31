Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 20 січня





Без опадів, – пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від -6 градусів вночі до -2 градусів вдень.



Вітер північно-східний, до 2,3 метрів за секунду.

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