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Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО

Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
У селищі Стара Вижівка відзначили останнє свято різдвяного циклу – Водохреще.

Фотографіями поділився Володимир Зінчук у Facebook-спільноті «Старовижівщина».

«Водохреще на Вижівці-2019», – підписав фото автор.

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Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО

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Теги: Водохреще, Волинь, Стара Вижівка, свято
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