Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Сьогодні, 18:49
У селищі Стара Вижівка відзначили останнє свято різдвяного циклу – Водохреще.
Фотографіями поділився Володимир Зінчук у Facebook-спільноті «Старовижівщина».
«Водохреще на Вижівці-2019», – підписав фото автор.
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Фотографіями поділився Володимир Зінчук у Facebook-спільноті «Старовижівщина».
«Водохреще на Вижівці-2019», – підписав фото автор.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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