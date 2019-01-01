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Як святкували Водохреще у Горохові. ФОТО

Як святкували Водохреще у Горохові. ФОТО
Опублікували фотографії зі святкування Водохреща у місті Горохів одноіменного району.

Світлини розмістив фотограф Григорій Лищишин на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що воду в ополонці освятив настоятель Свято-Вознесенського храму ПЦУ о. Андрій Сидор.

«Горохівчани очистились у крижаних водах освяченого озера», – пише фотограф.

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Теги: Водохреще, свято, Волинь, Горохів
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