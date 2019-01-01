Як святкували Водохреще у Горохові. ФОТО
Сьогодні, 20:47
Опублікували фотографії зі святкування Водохреща у місті Горохів одноіменного району.
Світлини розмістив фотограф Григорій Лищишин на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, що воду в ополонці освятив настоятель Свято-Вознесенського храму ПЦУ о. Андрій Сидор.
«Горохівчани очистились у крижаних водах освяченого озера», – пише фотограф.
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Світлини розмістив фотограф Григорій Лищишин на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, що воду в ополонці освятив настоятель Свято-Вознесенського храму ПЦУ о. Андрій Сидор.
«Горохівчани очистились у крижаних водах освяченого озера», – пише фотограф.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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