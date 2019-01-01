На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
Сьогодні, 21:28
Сьогодні, 19 січня Митрополит Луцький та Волинський Михаїл освятив воду на підприємстві «Луцькводоканал».
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад у facebook.
«Приємно було розділити свято із людьми, які працюють для того, щоб в оселях лучан завжди була вода. Я щиро вітаю всіх працівників підприємства, всіх лучан із цим чудовим святом! Сьогодні воно подарувало незабутні миті, а освячена вода увесь рік буде допомагати людям, зміцнювати і наповнювати енергією завдяки своїм дивовижним властивостям.
Нові люди і нові ідеї повинні забезпечити відчутні поліпшення і розвиток підприємству. Тож нехай Бог допомагає усім працівникам КП «Луцькводоканал» впроваджувати і реалізовувати всі хороші та корисні ініціативи, які працюватимуть на благо лучан», – написав Недопад.
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад у facebook.
«Приємно було розділити свято із людьми, які працюють для того, щоб в оселях лучан завжди була вода. Я щиро вітаю всіх працівників підприємства, всіх лучан із цим чудовим святом! Сьогодні воно подарувало незабутні миті, а освячена вода увесь рік буде допомагати людям, зміцнювати і наповнювати енергією завдяки своїм дивовижним властивостям.
Нові люди і нові ідеї повинні забезпечити відчутні поліпшення і розвиток підприємству. Тож нехай Бог допомагає усім працівникам КП «Луцькводоканал» впроваджувати і реалізовувати всі хороші та корисні ініціативи, які працюватимуть на благо лучан», – написав Недопад.
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