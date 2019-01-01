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На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО

На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
Сьогодні, 19 січня Митрополит Луцький та Волинський Михаїл освятив воду на підприємстві «Луцькводоканал».

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад у facebook.

«Приємно було розділити свято із людьми, які працюють для того, щоб в оселях лучан завжди була вода. Я щиро вітаю всіх працівників підприємства, всіх лучан із цим чудовим святом! Сьогодні воно подарувало незабутні миті, а освячена вода увесь рік буде допомагати людям, зміцнювати і наповнювати енергією завдяки своїм дивовижним властивостям.

Нові люди і нові ідеї повинні забезпечити відчутні поліпшення і розвиток підприємству. Тож нехай Бог допомагає усім працівникам КП «Луцькводоканал» впроваджувати і реалізовувати всі хороші та корисні ініціативи, які працюватимуть на благо лучан», – написав Недопад.
На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО
На «Луцькводоканалі» освятили воду. ФОТО

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Теги: Луцькводоканал, освячення води, Михаїл
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