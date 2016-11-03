В одному з луцьких провулків зроблять освітлення





Інформацію про це опубліковано в системі публічних закупівель



Зокрема йдеться про те, що будівництво мереж зовнішнього освітлення на провулку обійдеться у 154,672 тисячі гривень.



Роботи виконуватиме КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», договір з яким департамент житлово-комунального господарства підписав 17 січня.



Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

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