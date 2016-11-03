вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В одному з луцьких провулків зроблять освітлення

В одному з луцьких провулків зроблять освітлення
У Луцьку зроблять освітлення провулку Вишківський.

Інформацію про це опубліковано в системі публічних закупівель «Prozorro».

Зокрема йдеться про те, що будівництво мереж зовнішнього освітлення на провулку обійдеться у 154,672 тисячі гривень.

Роботи виконуватиме КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», договір з яким департамент житлово-комунального господарства підписав 17 січня.

Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітлення, провулок, Вишків, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В одному з луцьких провулків зроблять освітлення
Сьогодні, 02:39
Знайшли найстарішу копію таблиці Менделєєва, якій понад 130 років. ФОТО
Сьогодні, 01:04
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Військові 14 ОМБр після Водохрещенських купань пригощали всіх армійським чаєм. ФОТО
19 січень, 23:34
Гурт «Скрябін» випустив невидану пісню з голосом Кузьми. ВІДЕО
19 січень, 22:23
Схожі новини
У Луцьку назвали місця, де потенційно можуть нападати на людей У Луцьку назвали місця, де потенційно можуть нападати на людей
03 листопад, 2016, 17:35
У Луцьку за 6,5 мільйонів гривень хочуть реконструювати зовнішнє освітлення Рівненської У Луцьку за 6,5 мільйонів гривень хочуть реконструювати зовнішнє освітлення Рівненської
18 січень, 21:32
Луцький «Богдан» відправив 12 сучасних автобусів до Івано-Франківська Луцький «Богдан» відправив 12 сучасних автобусів до Івано-Франківська
18 січень, 07:15
У селі під Луцьком встановили вуличне освітлення У селі під Луцьком встановили вуличне освітлення
10 січень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В одному з луцьких провулків зроблять освітлення
Сьогодні, 02:39
 0
Знайшли найстарішу копію таблиці Менделєєва, якій понад 130 років. ФОТО
Сьогодні, 01:04
 0
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Військові 14 ОМБр після Водохрещенських купань пригощали всіх армійським чаєм. ФОТО
19 січень, 23:34
 0
Гурт «Скрябін» випустив невидану пісню з голосом Кузьми. ВІДЕО
19 січень, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8