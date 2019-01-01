Знайшли найстарішу копію таблиці Менделєєва, якій понад 130 років. ФОТО





Як повідомили в прес-службі найстарішого шотландського університету, цю копію надрукували у Відні в 1885 році, - пише



Саме її в 2014 році знайшов співробітник хімічного факультету університету Алан Айткен, коли працював на складі хімічних реактивів та обладнання. Він одразу зрозумів, що це одна з ранніх копій, бо на таблиці був напис Verlag v. Lenoir & Forster, Wien, тобто її надрукували в типографії, яка працювала в 1875-1888 роках.



Співробітники університету, які вивчають колекції вишу, встановили, що ця копія є найстарішою з тих, шо збереглися. Їм допоміг спеціаліст з історії таблиці Менделєєва Ерік Скеррі з Каліфорнійського університету.



Скеррі припустив, що таблицю надрукували в період з 1879 по 1886 рік, бо відкриті в 1875 та 1879 роках галій та скандій у ній вказані, а відкритий у 1886 році германій — ні.



В архіві Університету Сент-Ендрюса вдалося знайти запис, який вказує, що таблицю, надруковану в 1885 році у Відні, в 1888 році купив професор хімії університету Томас Парді. За цю копію він заплатив три золоті марки (еквівалент приблизно 630 сучасним гривням — ред.).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Університету Сент-Ендрюса в Шотландії знайшли найстарішу копію періодичної системи хімічних елементів, більш відому як таблиця Менделєєва.Як повідомили в прес-службі найстарішого шотландського університету, цю копію надрукували у Відні в 1885 році, - пише Громадське Саме її в 2014 році знайшов співробітник хімічного факультету університету, коли працював на складі хімічних реактивів та обладнання. Він одразу зрозумів, що це одна з ранніх копій, бо на таблиці був напис Verlag v. Lenoir & Forster, Wien, тобто її надрукували в типографії, яка працювала в 1875-1888 роках.Співробітники університету, які вивчають колекції вишу, встановили, що ця копія є найстарішою з тих, шо збереглися. Їм допоміг спеціаліст з історії таблиці Менделєєваз Каліфорнійського університету.Скеррі припустив, що таблицю надрукували в період з 1879 по 1886 рік, бо відкриті в 1875 та 1879 роках галій та скандій у ній вказані, а відкритий у 1886 році германій — ні.В архіві Університету Сент-Ендрюса вдалося знайти запис, який вказує, що таблицю, надруковану в 1885 році у Відні, в 1888 році купив професор хімії університету. За цю копію він заплатив три золоті марки (еквівалент приблизно 630 сучасним гривням — ред.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію