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Військові 14 ОМБр після Водохрещенських купань пригощали всіх армійським чаєм. ФОТО

Військові 14 ОМБр після Водохрещенських купань пригощали всіх армійським чаєм. ФОТО
Військові волинської бригади відзначали свято Водохреща на березі річки Луга, що у Володимирі-Волинському. Після купань військовослужбовці пригощали всіх смачним армійським чаєм, який приготували на польовій кухні.

Про це повідомляє прес-служба 14 ОМБр у facebook.

"ХРИСТОС ОХРЕСТИВСЯ! В РІЧЦІ ЙОРДАНІ!
Згідно з усіма традиціями свято Богоявлення, яке християни східного обряду відзначають 19 січня, провели військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади! Взявши участь у святковому богослужінні та освяченні води, які провів на березі річки Луги капелан нашої бригади отець Ігор, чимало наших побратимів, серед яких і жінки-військовослужбовці, занурилися в води річки, почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро і життєрадісно!

Крім того, військовослужбовці нашої 14 омбр, за доброю багаторічною традицією, були співорганізаторами Водохрещенських купань на річці Лузі у Володимирі-Волинському – розгорнули намет, де всі, хто занурювався у йорданську купіль, могли переодягнутися та зігрітися, а також пригощали всіх охочих надзвичайно смачним армійським гарячим чаєм, приготованим на польовій кухні. Впевнені, що й він, а особливо, богоявленська купіль, принесе всім нам Боже благословення, заряд здоров’я, сили та оптимізму на весь рік!

Зі святом, шановні побратими! Христос охрестився! В річці Йордані!", - йдеться в дописі.

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Теги: 14 ОМБр, купання, Водохреще, чай, польова кухня
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