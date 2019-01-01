Військові 14 ОМБр після Водохрещенських купань пригощали всіх армійським чаєм. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба 14 ОМБр у



"ХРИСТОС ОХРЕСТИВСЯ! В РІЧЦІ ЙОРДАНІ!

Згідно з усіма традиціями свято Богоявлення, яке християни східного обряду відзначають 19 січня, провели військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади! Взявши участь у святковому богослужінні та освяченні води, які провів на березі річки Луги капелан нашої бригади отець Ігор, чимало наших побратимів, серед яких і жінки-військовослужбовці, занурилися в води річки, почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро і життєрадісно!



Крім того, військовослужбовці нашої 14 омбр, за доброю багаторічною традицією, були співорганізаторами Водохрещенських купань на річці Лузі у Володимирі-Волинському – розгорнули намет, де всі, хто занурювався у йорданську купіль, могли переодягнутися та зігрітися, а також пригощали всіх охочих надзвичайно смачним армійським гарячим чаєм, приготованим на польовій кухні. Впевнені, що й він, а особливо, богоявленська купіль, принесе всім нам Боже благословення, заряд здоров’я, сили та оптимізму на весь рік!



Зі святом, шановні побратими! Христос охрестився! В річці Йордані!", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові волинської бригади відзначали свято Водохреща на березі річки Луга, що у Володимирі-Волинському. Після купань військовослужбовці пригощали всіх смачним армійським чаєм, який приготували на польовій кухні.Про це повідомляє прес-служба 14 ОМБр у facebook "ХРИСТОС ОХРЕСТИВСЯ! В РІЧЦІ ЙОРДАНІ!Згідно з усіма традиціями свято Богоявлення, яке християни східного обряду відзначають 19 січня, провели військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади! Взявши участь у святковому богослужінні та освяченні води, які провів на березі річки Луги капелан нашої бригади отець Ігор, чимало наших побратимів, серед яких і жінки-військовослужбовці, занурилися в води річки, почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро і життєрадісно!Крім того, військовослужбовці нашої 14 омбр, за доброю багаторічною традицією, були співорганізаторами Водохрещенських купань на річці Лузі у Володимирі-Волинському – розгорнули намет, де всі, хто занурювався у йорданську купіль, могли переодягнутися та зігрітися, а також пригощали всіх охочих надзвичайно смачним армійським гарячим чаєм, приготованим на польовій кухні. Впевнені, що й він, а особливо, богоявленська купіль, принесе всім нам Боже благословення, заряд здоров’я, сили та оптимізму на весь рік!Зі святом, шановні побратими! Христос охрестився! В річці Йордані!", - йдеться в дописі.

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