У Луцьку змагались дзюдоїсти з усієї країни. ФОТО





Про це повідомляють на



У заході взяли участь 222 спортсмени у віці до 16 років із 20 областей України, а також Республіки Молдови та Угорщини. Турнір став генеральною репетицією до чемпіонату України з дзюдо, що відбудеться 4 лютого.



На захід завітав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Він вручив посвідчення майстра спорту України з дзюдо Дарині Ляшук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні спорткомплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбувся відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Континіуму».Про це повідомляють на сайті Луцькради.У заході взяли участь 222 спортсмени у віці до 16 років із 20 областей України, а також Республіки Молдови та Угорщини. Турнір став генеральною репетицією до чемпіонату України з дзюдо, що відбудеться 4 лютого.На захід завітав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови. Він вручив посвідчення майстра спорту України з дзюдо

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