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У Луцьку змагались дзюдоїсти з усієї країни. ФОТО

У Луцьку змагались дзюдоїсти з усієї країни. ФОТО
У приміщенні спорткомплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбувся відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Континіуму».

Про це повідомляють на сайті Луцькради.

У заході взяли участь 222 спортсмени у віці до 16 років із 20 областей України, а також Республіки Молдови та Угорщини. Турнір став генеральною репетицією до чемпіонату України з дзюдо, що відбудеться 4 лютого.

На захід завітав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Він вручив посвідчення майстра спорту України з дзюдо Дарині Ляшук.

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Теги: дзюдо, турнір, Кубок Континіуму
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