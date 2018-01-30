У Луцьку змагались дзюдоїсти з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 07:47
У приміщенні спорткомплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбувся відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Континіуму».
Про це повідомляють на сайті Луцькради.
У заході взяли участь 222 спортсмени у віці до 16 років із 20 областей України, а також Республіки Молдови та Угорщини. Турнір став генеральною репетицією до чемпіонату України з дзюдо, що відбудеться 4 лютого.
На захід завітав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Він вручив посвідчення майстра спорту України з дзюдо Дарині Ляшук.
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Про це повідомляють на сайті Луцькради.
У заході взяли участь 222 спортсмени у віці до 16 років із 20 областей України, а також Республіки Молдови та Угорщини. Турнір став генеральною репетицією до чемпіонату України з дзюдо, що відбудеться 4 лютого.
На захід завітав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Він вручив посвідчення майстра спорту України з дзюдо Дарині Ляшук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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