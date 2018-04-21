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В Україні припиняють друк паперових грошей номіналом 1-10 гривень

В Україні припиняють друк паперових грошей номіналом 1-10 гривень
Гаманці українців стануть важчими за рахунок збільшення в них металу. Національний банк припиняє друкувати банкноти – 1, 2, 5 та 10 гривень, ідеться в сюжеті «ТСН».

Ці номінали в обігу цілком замінять монетами. Паперові 5 гривень зникнуть уже цього року, 10 – трохи згодом. Далі такі купюри випускатимуть лише для колекціонерів.

У НБУ оголошують, що таке рішення не означає підготовки до інфляції, котру в 2019 році очікують вдвічі меншою, ніж торік. Банкіри запевняють: задля стабільності вже накопичили понад 20 мільярдів доларів золотовалютних резервів, оптимізму додає і Міжнародний валютний фонд – у грудні він перерахував один транш кредиту, ще два надійдуть незабаром.

Отже, і коливання курсу долару мають бути незначними.

«В цьому році ми очікуємо два транші по 1,3 мільярда. Один у травні місяці, один у вересні місяці. Ці кошти будуть спрямовуватися до золотовалютних резервів», – пояснив Яків Смолій.

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Теги: гривня, монета, друк, Нацбанк
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