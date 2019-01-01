Волиняни подарували ікону храму у Волновасі та скупалися у крижаній ополонці. ФОТО

Волиняни подарували ікону українському храму у місті Волноваха, що на Донеччині, та пірнули у крижану купіль.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Волинської облрадиза його словами, храму у Волновасі подарували величну ікону Цар Слави."Настоятель храму Миколи Чудотворця у Волновасі отецьбув дуже втішений цим подарунком до Водохреща, адже досі такої ікони тут не було. Пораділи також з того, що на перше Водохресне богослужіння та освячення води в новому храмі прийшла рекордна кількість прихожан - близько сотні мешканців Волновахи. Поділилися з місцевими різдвяною благодаттю", - зауважив Олександр Пирожик.І додав, що тих, хто купався в освяченій українськими священиками крижаній купелі, виявилось щонайменше вдвічі більше, аніж торік:"Нові традиції тут приживаються, українська віра і духовність утверджуються. Нехай же з отриманням Томосу українською церквою Божа благодать зійде на всю українську землю!".