Волиняни подарували ікону храму у Волновасі та скупалися у крижаній ополонці. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Волиняни подарували ікону українському храму у місті Волноваха, що на Донеччині, та пірнули у крижану купіль.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Волинської облради Олександр Пирожик.
за його словами, храму у Волновасі подарували величну ікону Цар Слави.
"Настоятель храму Миколи Чудотворця у Волновасі отець Макарій був дуже втішений цим подарунком до Водохреща, адже досі такої ікони тут не було. Пораділи також з того, що на перше Водохресне богослужіння та освячення води в новому храмі прийшла рекордна кількість прихожан - близько сотні мешканців Волновахи. Поділилися з місцевими різдвяною благодаттю", - зауважив Олександр Пирожик.
І додав, що тих, хто купався в освяченій українськими священиками крижаній купелі, виявилось щонайменше вдвічі більше, аніж торік:
"Нові традиції тут приживаються, українська віра і духовність утверджуються. Нехай же з отриманням Томосу українською церквою Божа благодать зійде на всю українську землю!".
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Волинської облради Олександр Пирожик.
за його словами, храму у Волновасі подарували величну ікону Цар Слави.
"Настоятель храму Миколи Чудотворця у Волновасі отець Макарій був дуже втішений цим подарунком до Водохреща, адже досі такої ікони тут не було. Пораділи також з того, що на перше Водохресне богослужіння та освячення води в новому храмі прийшла рекордна кількість прихожан - близько сотні мешканців Волновахи. Поділилися з місцевими різдвяною благодаттю", - зауважив Олександр Пирожик.
І додав, що тих, хто купався в освяченій українськими священиками крижаній купелі, виявилось щонайменше вдвічі більше, аніж торік:
"Нові традиції тут приживаються, українська віра і духовність утверджуються. Нехай же з отриманням Томосу українською церквою Божа благодать зійде на всю українську землю!".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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