Назвали найпопулярніші імена малюків на Волині та в Україні





Про це йдеться в інфографіці журналу Новое Время, передає



В Україні у ТОП-10 найпопулярніших дитячих імен увійшли: жіночі - Софія, Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Вероніка, Злата, Поліна, Єва, Мілана; чоловічі - Олександр, Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Матвій, Владислав, Назар, Давид, Ілля.



Натомість на Волині дівчаток найчастіше називали Аннами, хлопців - Андріями.



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