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Назвали найпопулярніші імена малюків на Волині та в Україні

Назвали найпопулярніші імена малюків на Волині та в Україні
Повідомили, як найчастіше українці та, зокрема, волиняни називали своїх чад у 2018 році.

Про це йдеться в інфографіці журналу Новое Время, передає Конкурент.

В Україні у ТОП-10 найпопулярніших дитячих імен увійшли: жіночі - Софія, Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Вероніка, Злата, Поліна, Єва, Мілана; чоловічі - Олександр, Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Матвій, Владислав, Назар, Давид, Ілля.

Натомість на Волині дівчаток найчастіше називали Аннами, хлопців - Андріями.
Назвали найпопулярніші імена малюків на Волині та в Україні

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Теги: діти, імені
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