На Львівщині на Водохреще втопився чоловік





Подія трапилася у суботу, 19 січня, повідомили у Нацполіції у Львівській області.



Тіло чоловіка знайшли люди, які прийшли на Водохреща купатися у річці Дністер. Встановили, що загиблий - 66-річний мешканець Самбірського району Львівської області.



За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.

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