На Львівщині на Водохреще втопився чоловік
Сьогодні, 10:52
У місті Самбір Львівської області у річці Дністер виявили тіло 66-річного чоловіка.
Подія трапилася у суботу, 19 січня, повідомили у Нацполіції у Львівській області.
Тіло чоловіка знайшли люди, які прийшли на Водохреща купатися у річці Дністер. Встановили, що загиблий - 66-річний мешканець Самбірського району Львівської області.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.
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Подія трапилася у суботу, 19 січня, повідомили у Нацполіції у Львівській області.
Тіло чоловіка знайшли люди, які прийшли на Водохреща купатися у річці Дністер. Встановили, що загиблий - 66-річний мешканець Самбірського району Львівської області.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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