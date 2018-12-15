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На Львівщині на Водохреще втопився чоловік

На Львівщині на Водохреще втопився чоловік
У місті Самбір Львівської області у річці Дністер виявили тіло 66-річного чоловіка.

Подія трапилася у суботу, 19 січня, повідомили у Нацполіції у Львівській області.

Тіло чоловіка знайшли люди, які прийшли на Водохреща купатися у річці Дністер. Встановили, що загиблий - 66-річний мешканець Самбірського району Львівської області.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.

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Теги: смерть, тіло, Водохреще
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