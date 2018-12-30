Немає інтернету – не платіть грошей: поради від луцького адвоката

Луцький адвокатрозповів, що потрібно прописувати у договорі з інтернет-провайдером, аби той не уникнув відповідальності за неякісно надані послуги.Про це він повідомив у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook.За словами Олега Огородника, 19 січня абоненти "Укртелекому" залишились без інтернету.Компанія повідомила, що через аномальне збільшення трафіку на серверах були зафіксовані проблеми з доступом до мережі Інтернет. Відтак, користувачі почали масово скаржитись на відсутність підключення до мережі.За інформацією прес-служби "Укртелеком" станом на сьогодні проблема з наданням послуги вирішена.Луцький адвокат у такій ситуації радить змінити провайдера і в договорі із новим прописати відповідальність за відсутність інтернет-з'єднання та несвоєчасне усунення неполадок."З власної практики скажу вам, що більшість компаній навіть не задумуються над потенційними ризиками, які виходять від провайдера, а тому підписують ті договори, які надають самі провайдери і мало вникають в суть цих договорів. Проте, також є бізнес (банки, ІТ-компанії, компанії де є кол-центри, або компанії де є ІР-телефонія), які ніколи не йдуть по стандарту, що звісно ж є правильним рішенням. З подібного бізнесу думаю варто брати приклад", - зауважив він.У договорі з провайдером Олег Огородник порадив обов'язково вказувати:- порядок реагування провайдером на неполадки;- мінімальний час на усунення неполадок;- штрафні санкції за ненадання послуг інтернет-зв’язку;- можливість відшкодування матеріальної шкоди завданої вашому бізнесу внаслідок відсутності інтернету;- звільнення від оплати за час відсутності інтернет-зв’язку.