Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -4, уночі впаде до -6 градусів.
Вітер - північно-західний 2,2 метри за секунду.
Схід сонця слід чекати о 08:06, захід - 16:53.
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Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -4, уночі впаде до -6 градусів.
Вітер - північно-західний 2,2 метри за секунду.
Схід сонця слід чекати о 08:06, захід - 16:53.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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