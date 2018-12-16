Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня





Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -4, уночі впаде до -6 градусів.



Вітер - північно-західний 2,2 метри за секунду.



Схід сонця слід чекати о 08:06, захід - 16:53.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -4, уночі впаде до -6 градусів.Вітер - північно-західний 2,2 метри за секунду.Схід сонця слід чекати о 08:06, захід - 16:53.

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