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Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня

Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -4, уночі впаде до -6 градусів.

Вітер - північно-західний 2,2 метри за секунду.

Схід сонця слід чекати о 08:06, захід - 16:53.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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