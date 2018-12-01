У Луцьку викрили підпільну «точку» із сурогатом
Сьогодні, 12:15
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька викрили «точку» реалізації сурогату на вулиці Ветеранів, 17.
Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
Алкоголь сумнівної якості розлили в скляну та пластикову тару і готували до продажу, однак реалізувати задум продавцям не вдалося.
Тепер продавцю сурогату доведеться постати перед судом, адже інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передуть на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тоді представники Феміди і визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
Алкоголь сумнівної якості розлили в скляну та пластикову тару і готували до продажу, однак реалізувати задум продавцям не вдалося.
Тепер продавцю сурогату доведеться постати перед судом, адже інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передуть на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тоді представники Феміди і визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин подав до суду на гурт «Антитіла»
Сьогодні, 13:07
У Луцьку викрили підпільну «точку» із сурогатом
Сьогодні, 12:15
Порошенко опублікував відео свого візиту на Волинь
Сьогодні, 11:55