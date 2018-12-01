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У Луцьку викрили підпільну «точку» із сурогатом

У Луцьку викрили підпільну «точку» із сурогатом
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька викрили «точку» реалізації сурогату на вулиці Ветеранів, 17.

Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

Алкоголь сумнівної якості розлили в скляну та пластикову тару і готували до продажу, однак реалізувати задум продавцям не вдалося.

Тепер продавцю сурогату доведеться постати перед судом, адже інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передуть на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тоді представники Феміди і визначить йому міру покарання.

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Теги: сурогат, Луцьк
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