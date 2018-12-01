У Луцьку викрили підпільну «точку» із сурогатом

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька викрили «точку» реалізації сурогату на вулиці Ветеранів, 17.Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.Алкоголь сумнівної якості розлили в скляну та пластикову тару і готували до продажу, однак реалізувати задум продавцям не вдалося.Тепер продавцю сурогату доведеться постати перед судом, адже інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передуть на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тоді представники Феміди і визначить йому міру покарання.