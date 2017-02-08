«На роялі грати – не вулиці прибирати», – луцька депутатка про роботу радника мера

Алла Надточій підбила підсумки тижня, що минув.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Депутат проаналізувала роботу керівництва міста під час снігопадів і констатувала, що ті не впоралися з елементарними завданнями.



Подаємо допис обраниці громади без змін:



"Впродовж тижня, що минає, ми були свідками приїзду на Волинь Президента України Петра Порошенка з інформаційним Томос-туром. З цього приводу прозвучало чимало різних думок та критики, проте найголовнішим є те, що ми українці віднині маємо свою незалежну церкву. Саме цей меседж і доносив гарант Конституції до громад Луцька, Ківерець та Рожищ.



Одна цікава деталь: депутат, радник міського голови Ігор Поліщук обурився, що очільників міста не запросили на зустріч з президентом. Нагадаю усім нам, що у Луцьку уже два роки відсутній мер міста, а ті, хто хоче так себе назвати - не обрані громадою обласного центру на цю посаду.



До речі, так звані керманичі міста активно переймаються благоустроєм дворів та ремонтами доріг, а найголовніше - піаром радника, проте не звертають увагу на повсякденні проблеми лучан, які в нинішній економічній ситуації є найболючішими і важливими для їхньої життєдіяльності. Ми вже майже місяць живемо з новими тарифами на тепло та гарячу воду. За цей час зафіксовано чимало звернень зі скаргами, що температура гарячої води не відповідає нормативним параметрам, за які мешканці платять в повному обсязі. Виконком підняв тариф, проте якість послуг і далі залишається сумнівною.



Знову падав сніг...Вкотре сніг у Луцьку традиційно став неприємною несподіванкою для "міцних господарників", які тимчасово перебувають біля керма Луцька. Водії цього тижня могли оцінити "високий" рівень підготовки та обслуговування дорожнього покриття, а пішоходи мали нагоду випробувати не лише стійкість свого взуття, а й виміряти висотою власних підборів рівень калюж після розталого снігу. На додаток, тротуари та дороги активно посипали чорною дрібнофракційною щебеневою масою (напевно для підвищення рівня сміття та непотребу на вулицях міста, адже, провалюючись у сніг, ця субстанція, яку дехто вважає супертехнологією останніх років, не дає жодного результату). Напевне, це ноу-хау запропонував головний радник міста, за що, я думаю, він отримає почесну грамоту чи чергову премію у 230 %.



Тільки не зрозуміло, чому такий потужний радник як Поліщук, який цього тижня на сторінках та екранах підконтрольних ЗМІ піарився грою на роялі, не зміг порадити нічого "дієвого" щодо дійсно господарського прибирання міста від снігу. Перефразую з цього приводу народне прислів'я: "На роялі грати - не вулиці прибирати!".



Підсумовуючи, акцентую: тимчасові керівники міста в особі УКРОПо-Батьківщинівського тандему знову не справились із стандартним господарським завданням - очищенням вулиць від снігу. І як на мене, це твердження є безсумнівним, особливо, якщо порівняти, як це роблять у Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці...".

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