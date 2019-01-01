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Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО

Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Традиційно на Водохреще на озерах Шацького району після освячення води збирається чимало відчайдухів, котрі наважуються у морозяну пору скупнутися у крижаній цілющій воді, очистивши душу та тіло. Адже в цей день вона набуває особливих якостей.

І щороку є чимало охочих покупатися на озері Чорне, повідомляє Район.Шацьк.

Серед охочих очистити цілющою озерною водою душу і тіло виявилося чимало не тільки чоловіків, а навіть жінок та до десятка дітей. Ризикнули скупатися, зокрема, і депутати селищної ради, приватні підприємці Анатолій Пиленко та Василь Печук, підприємець Віктор Матвійчук, головний еколог Шацького району Олександр Ткачук, працівники Шацького відділення поліції Василь Саковець та Геннадій Дзядук, екс-заступник голови Шацької РДА Сергій Кужель зі своєю дружиною, президент СК «Торнадо» Роман Самолюк та директор Шацької ДЮСШ Сергій Стаднік, учасники АТО та працівники Шацького районного військового комісаріату.

І вдруге за час перебування в Україні ризикнув прийняти Водохрещенську купіль американець Ерік Фірст, волонтер Корпусу миру, котрий працює у одній із Нововолинських шкіл. Зізнається, що відчуття – незрівнянні, хоч після того, як виліз із води, не міг навіть слова промовити.

Щороку не зраджують водохрещенським традиціям і мужні чарівні шачанки Ірина Грицюк та Інна Миселюк, до яких цьогоріч залюбки приєднались інші представниці прекрасної половини людства.
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО

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Теги: Водохреще, купання, Шацькі озера
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Коментарі 1
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Соціальна служба має перевірити ту сімю, яка дитину пхає у холодну воду. Це не річка Йордан.
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