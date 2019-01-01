Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО





І щороку є чимало охочих покупатися на озері Чорне, повідомляє



Серед охочих очистити цілющою озерною водою душу і тіло виявилося чимало не тільки чоловіків, а навіть жінок та до десятка дітей. Ризикнули скупатися, зокрема, і депутати селищної ради, приватні підприємці Анатолій Пиленко та Василь Печук, підприємець Віктор Матвійчук, головний еколог Шацького району Олександр Ткачук, працівники Шацького відділення поліції Василь Саковець та Геннадій Дзядук, екс-заступник голови Шацької РДА Сергій Кужель зі своєю дружиною, президент СК «Торнадо» Роман Самолюк та директор Шацької ДЮСШ Сергій Стаднік, учасники АТО та працівники Шацького районного військового комісаріату.



І вдруге за час перебування в Україні ризикнув прийняти Водохрещенську купіль американець Ерік Фірст, волонтер Корпусу миру, котрий працює у одній із Нововолинських шкіл. Зізнається, що відчуття – незрівнянні, хоч після того, як виліз із води, не міг навіть слова промовити.



Щороку не зраджують водохрещенським традиціям і мужні чарівні шачанки Ірина Грицюк та Інна Миселюк, до яких цьогоріч залюбки приєднались інші представниці прекрасної половини людства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційно на Водохреще на озерах Шацького району після освячення води збирається чимало відчайдухів, котрі наважуються у морозяну пору скупнутися у крижаній цілющій воді, очистивши душу та тіло. Адже в цей день вона набуває особливих якостей.І щороку є чимало охочих покупатися на озері Чорне, повідомляє Район.Шацьк Серед охочих очистити цілющою озерною водою душу і тіло виявилося чимало не тільки чоловіків, а навіть жінок та до десятка дітей. Ризикнули скупатися, зокрема, і депутати селищної ради, приватні підприємціта, підприємець, головний еколог Шацького району, працівники Шацького відділення поліціїта, екс-заступник голови Шацької РДАзі своєю дружиною, президент СК «Торнадо»та директор Шацької ДЮСШ, учасники АТО та працівники Шацького районного військового комісаріату.І вдруге за час перебування в Україні ризикнув прийняти Водохрещенську купіль американець, волонтер Корпусу миру, котрий працює у одній із Нововолинських шкіл. Зізнається, що відчуття – незрівнянні, хоч після того, як виліз із води, не міг навіть слова промовити.Щороку не зраджують водохрещенським традиціям і мужні чарівні шачанкита, до яких цьогоріч залюбки приєднались інші представниці прекрасної половини людства.

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