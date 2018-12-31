Яким було Старе місто у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО





Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Вулицями Старого Луцька... ходили інші люди та їздили ретро авто, якихось 90 років тому", - написала вона.



На фото видно вежу замку Любарта та костел Петра і Павла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилась фотографія Старого міста у Луцьку 90-річної давності.Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася історик"Вулицями Старого Луцька... ходили інші люди та їздили ретро авто, якихось 90 років тому", - написала вона.На фото видно вежу замку Любарта та костел Петра і Павла.

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