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Яким було Старе місто у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО

Яким було Старе місто у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі з'явилась фотографія Старого міста у Луцьку 90-річної давності.

Світлиною на своїй сторінці у Facebook поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Вулицями Старого Луцька... ходили інші люди та їздили ретро авто, якихось 90 років тому", - написала вона.

На фото видно вежу замку Любарта та костел Петра і Павла.
Яким було Старе місто у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Старе місто, Луцьк, ретрофото
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