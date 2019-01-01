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Аварія у Луцьку: Mercedes від удару вилетів на зустрічну смугу

Аварія у Луцьку: Mercedes від удару вилетів на зустрічну смугу
У Луцьку зіткнулися два легковики — Opel та Mercedes.

ДТП трапилася 20 січня вдень, — повідомили Район.Луцьк очевидці.

Mercedes їхав вулицею Шопена і виїжджав на кільце. За словами свідків, легковик не надав переваги автомобілю Opel і сталося зіткнення. Після цього Mercedes віднесло на зустрічну смугу руху.

Про постраждалих не повідомляли. Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Поліція з'ясовує обставини події.

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Теги: аварія, Луцьк
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