Аварія у Луцьку: Mercedes від удару вилетів на зустрічну смугу





ДТП трапилася 20 січня вдень, — повідомили Район.Луцьк очевидці.



Mercedes їхав вулицею Шопена і виїжджав на кільце. За словами свідків, легковик не надав переваги автомобілю Opel і сталося зіткнення. Після цього Mercedes віднесло на зустрічну смугу руху.



Про постраждалих не повідомляли. Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Поліція з'ясовує обставини події.

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