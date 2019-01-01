Аварія у Луцьку: Mercedes від удару вилетів на зустрічну смугу
Сьогодні, 15:42
У Луцьку зіткнулися два легковики — Opel та Mercedes.
ДТП трапилася 20 січня вдень, — повідомили Район.Луцьк очевидці.
Mercedes їхав вулицею Шопена і виїжджав на кільце. За словами свідків, легковик не надав переваги автомобілю Opel і сталося зіткнення. Після цього Mercedes віднесло на зустрічну смугу руху.
Про постраждалих не повідомляли. Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Поліція з'ясовує обставини події.
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ДТП трапилася 20 січня вдень, — повідомили Район.Луцьк очевидці.
Mercedes їхав вулицею Шопена і виїжджав на кільце. За словами свідків, легковик не надав переваги автомобілю Opel і сталося зіткнення. Після цього Mercedes віднесло на зустрічну смугу руху.
Про постраждалих не повідомляли. Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Поліція з'ясовує обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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