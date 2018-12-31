Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 01:02
У Рівненській області вантажний потяг переїхав чоловіка, який лежав на коліях. Трагедія тарпилася неподалік станції Здолбунів.
Про це повідомляють у поліції Рівненщини.
Поїзд прямував у напрямку Львова і біля зупинки "Приходька" помітив, що на колії лежить чоловік. Машиніст одразу подав звуковий сигнал та здійснив екстрене гальмування. Однак уникнути наїзду не вдалося, оскільки потяг налічував понад 50 вагонів, повідомили у поліції Рівненської області.
Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Поліцейські встановлюють особу загиблого.
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Про це повідомляють у поліції Рівненщини.
Поїзд прямував у напрямку Львова і біля зупинки "Приходька" помітив, що на колії лежить чоловік. Машиніст одразу подав звуковий сигнал та здійснив екстрене гальмування. Однак уникнути наїзду не вдалося, оскільки потяг налічував понад 50 вагонів, повідомили у поліції Рівненської області.
Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Поліцейські встановлюють особу загиблого.
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