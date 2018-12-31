Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка





Про це повідомляють у поліції Рівненщини.



Поїзд прямував у напрямку Львова і біля зупинки "Приходька" помітив, що на колії лежить чоловік. Машиніст одразу подав звуковий сигнал та здійснив екстрене гальмування. Однак уникнути наїзду не вдалося, оскільки потяг налічував понад 50 вагонів, повідомили у поліції Рівненської області.



Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області вантажний потяг переїхав чоловіка, який лежав на коліях. Трагедія тарпилася неподалік станції Здолбунів.Про це повідомляють у поліції Рівненщини.Поїзд прямував у напрямку Львова і біля зупинки "Приходька" помітив, що на колії лежить чоловік. Машиніст одразу подав звуковий сигнал та здійснив екстрене гальмування. Однак уникнути наїзду не вдалося, оскільки потяг налічував понад 50 вагонів, повідомили у поліції Рівненської області.Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію