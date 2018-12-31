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Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка

Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка
У Рівненській області вантажний потяг переїхав чоловіка, який лежав на коліях. Трагедія тарпилася неподалік станції Здолбунів.

Про це повідомляють у поліції Рівненщини.

Поїзд прямував у напрямку Львова і біля зупинки "Приходька" помітив, що на колії лежить чоловік. Машиніст одразу подав звуковий сигнал та здійснив екстрене гальмування. Однак уникнути наїзду не вдалося, оскільки потяг налічував понад 50 вагонів, повідомили у поліції Рівненської області.

Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

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Теги: потяг, смерть, Здолбунів
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