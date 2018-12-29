У пам'ять про сина: уродженка Волині тріумфувала на «Голосі країни». ВІДЕО
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Методист районного будинку культури Лідія Горошко, яка народилася та виросла на Волині, пройшла «вибір наосліп» у шоу «Голос країни» і потрапила в команду Тіни Кароль.
Перший ефір 9-го сезону шоу відбувся у неділю, 20 січня на каналі «1+1», - пише "Перший".
Лідія Горошко виконувала пісню «Я козачка твоя» і на першому ж куплеті до неї повернулася Тіна Кароль.
«Хочу, аби всі знали: на «Голосі країни» усі можуть співати» - сказала суддя шоу.
«А це мій земляк, я з Волині родом!» - сказала Лідія Горошко, вказуючи на Дмитра Монатіка – ще одного члена журі.
«А, то я відчуваю, що свої люди» - сказав у відповіль Монатік.
Лідія Горошко розповіла, що їй наснився покійний син, який наказав суворим голосом: співати. От вона і вирішила прийти на проект.
Цікаво, що 19 січня Лідії Федорівні виповнилося 69 років (зйомки відбулися раніше).
Лідія Горошко народилася у селі Нуйно Камінь-Каширського району. У 1969 році закінчила музичне відділення Луцького педучилища. І з того часу живе і працює у містечку Гайсин Вінницької області методистом районного будинку культури. Вона – організатор і керівник фольклорно-етнографічного колективу «Рідня».
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Перший ефір 9-го сезону шоу відбувся у неділю, 20 січня на каналі «1+1», - пише "Перший".
Лідія Горошко виконувала пісню «Я козачка твоя» і на першому ж куплеті до неї повернулася Тіна Кароль.
«Хочу, аби всі знали: на «Голосі країни» усі можуть співати» - сказала суддя шоу.
«А це мій земляк, я з Волині родом!» - сказала Лідія Горошко, вказуючи на Дмитра Монатіка – ще одного члена журі.
«А, то я відчуваю, що свої люди» - сказав у відповіль Монатік.
Лідія Горошко розповіла, що їй наснився покійний син, який наказав суворим голосом: співати. От вона і вирішила прийти на проект.
Цікаво, що 19 січня Лідії Федорівні виповнилося 69 років (зйомки відбулися раніше).
Лідія Горошко народилася у селі Нуйно Камінь-Каширського району. У 1969 році закінчила музичне відділення Луцького педучилища. І з того часу живе і працює у містечку Гайсин Вінницької області методистом районного будинку культури. Вона – організатор і керівник фольклорно-етнографічного колективу «Рідня».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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