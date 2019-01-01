Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному





Про це повідомляє "



Волиняни привезли у Рівне різдвяну програму “Щедрик щедрівочка”, яка не обмежувалася колядками та щедрівками.



Проте, коли колядували, усі у залі підспівували артистам.



Зауважимо, що “Волинський хор” – це майже 80 учасників колективу – артисти хору, балету та оркестру. У репертуарі фольклорні пісні, які співали ще декілька століть тому у різних куточках України.



Різдвяна шоу-програма включає в себе виконання народних колядок та щедрівок, танцювальні та оркестрові номери. Більшість з цих творів є оригінальними і вперше були виконані саме волинськими носіями культури.

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