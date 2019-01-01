Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному
Сьогодні, 03:03
У рівненському МПК «Текстильник» учора, 20 січня, відбувся концерт Державного академічного Волинського народного хору.
Про це повідомляє "Рівне вечірнє".
Волиняни привезли у Рівне різдвяну програму “Щедрик щедрівочка”, яка не обмежувалася колядками та щедрівками.
Проте, коли колядували, усі у залі підспівували артистам.
Зауважимо, що “Волинський хор” – це майже 80 учасників колективу – артисти хору, балету та оркестру. У репертуарі фольклорні пісні, які співали ще декілька століть тому у різних куточках України.
Різдвяна шоу-програма включає в себе виконання народних колядок та щедрівок, танцювальні та оркестрові номери. Більшість з цих творів є оригінальними і вперше були виконані саме волинськими носіями культури.
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Про це повідомляє "Рівне вечірнє".
Волиняни привезли у Рівне різдвяну програму “Щедрик щедрівочка”, яка не обмежувалася колядками та щедрівками.
Проте, коли колядували, усі у залі підспівували артистам.
Зауважимо, що “Волинський хор” – це майже 80 учасників колективу – артисти хору, балету та оркестру. У репертуарі фольклорні пісні, які співали ще декілька століть тому у різних куточках України.
Різдвяна шоу-програма включає в себе виконання народних колядок та щедрівок, танцювальні та оркестрові номери. Більшість з цих творів є оригінальними і вперше були виконані саме волинськими носіями культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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