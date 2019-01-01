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Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному

Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному
У рівненському МПК «Текстильник» учора, 20 січня, відбувся концерт Державного академічного Волинського народного хору.

Про це повідомляє "Рівне вечірнє".

Волиняни привезли у Рівне різдвяну програму “Щедрик щедрівочка”, яка не обмежувалася колядками та щедрівками.

Проте, коли колядували, усі у залі підспівували артистам.

Зауважимо, що “Волинський хор” – це майже 80 учасників колективу – артисти хору, балету та оркестру. У репертуарі фольклорні пісні, які співали ще декілька століть тому у різних куточках України.

Різдвяна шоу-програма включає в себе виконання народних колядок та щедрівок, танцювальні та оркестрові номери. Більшість з цих творів є оригінальними і вперше були виконані саме волинськими носіями культури.

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Теги: Волинський хор, Рівне, колядки
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